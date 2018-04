Voici ce que vos enfants apprendront sur la sexualité

Vous vous demandez ce que vos enfants apprendront l’an prochain dans le cadre du cours obligatoire d’éducation à la sexualité? C’est le cas de nombreux parents qui ont fait manquer les classes à leurs jeunes, lundi, pour protester contre le manque de clarté du programme. Voici une partie du contenu divisé en quatre thèmes, tiré du site du ministère de l’Éducation.

Désir et acte sexuel

6e année (11-12 ans)

Puberté et éveil amoureux: lubrification vaginale, érections, éjaculations nocturnes

À cet âge, les jeunes «expérimentent la masturbation ou ont des fantasmes sexuels» en raison des poussées hormonales, explique-t-on.

2e secondaire (13-14 ans)

Manifestations de l’excitation sexuelle

Caractère progressif de l’acte sexuel: baisers, caresses, relations génitales

Sextage et envoi de photos explicites

Contraception, risques d’infections transmises sexuellement et de grossesse

3e secondaire (14-15 ans)

Plaisir sexuel physique: désir, excitation, orgasme, détente

Exprimer ses besoins et limites

Contraception, risques d’infections transmises sexuellement et de grossesse

4e secondaire (15-16 ans)

Sextage, amitiés avec bénéfices, alcool et drogue

Atteintes à la réputation

Consentement

Souci de performance, pornographie

Contraception, risques d’infections transmises sexuellement et de grossesse

5e secondaire (16-17 ans)

Contraception, risques d’infections transmises sexuellement et de grossesse

Les adolescents apprennent sur la sexualité «à partir de ce qu’ils observent chez leurs amis, leurs parents et aussi dans les médias».

Conception, grossesse et naissance

Maternelle (4-6 ans)

Conception: «Rencontre de l’ovule et du spermatozoïde»

Développement du fœtus

Accouchement: vaginal ou par césarienne2e année (7-8 ans)

Organes impliqués dans la reproduction

Ovulation et production des spermatozoïdes

Fécondation et relation sexuelle

À cet âge, les enfants sont curieux à l’égard de l’origine des bébés, explique-t-on. «Les enfants qui n’acquièrent pas de connaissances sur la grossesse et la naissance inventent leurs explications, souvent basées sur des mythes».

Agression et violence sexuelle

1re année (6-7 ans)

Reconnaître les situations d’agression sexuelle: par une personne connue de l’enfant ou non

Conseils d’autoprotection

Ne pas suivre un inconnu, dire non, crier, s’enfuir

À qui se confier?

Sentiments pouvant être éprouvés: honte, culpabilité, confusion

«Les jeunes enfants ont de la difficulté à utiliser leurs sentiments pour juger si une situation [...] ou un toucher sont appropriés ou non.»

3e année (8-9 ans)

Contacts, exhibitionnisme, voyeurisme, exposition à la pornographie5e année (10-11 ans)

Comment réagir à la sollicitation

Dans le cyberespace, dans les lieux publics, lors d’activités entre amis

«Plus de la moitié des enfants de 9 et 10 ans ont un courrier électronique», illustre-t-on.

2e secondaire (13-14 ans)

Mythes et préjugés envers la victime, l’agresseur, les filles et les garçons

Notion de consentement

Alcool et drogue, écart d’âge, contextes, relations d’autorité3e secondaire (14-15 ans)

Prévenir et dénoncer

Attitudes aidantes envers les victimes

Écoute, empathie, confidentialité, personnes-ressources.4e secondaire (15-16 ans)

Manifestations de violence en contexte amoureux

Verbale, psychologique, sexuelle, physique, mutuelle

Homosexualité et transsexualité

6e année (11-12 ans)

Qu’est-ce que l’homophobie?

Sentiments vécus par les victimes d’intimidation

Dénonciation des injustices, de la discrimination1re secondaire (12-13 ans)

L’orientation sexuelle: continuum incluant hétérosexualité, homosexualité, bisexualité

«Tous les adolescents éprouvent des sentiments amoureux et la plupart vivent des relations amoureuses.»

La question de la transsexualité n’apparaît pas dans les tableaux et canevas du secondaire, mais le ministère de l’Éducation a indiqué au Journal qu’ils seront inclus dans le segment «identité, rôles et stéréotypes sexuels», abordé en 1re et 3e secondaires.