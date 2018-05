Croisières annulées à Sept-Îles

La moitié des croisières en eau froide de Destination Sept-Îles sont annulées. Il s’agit d’un dur coup pour la ville et les croisières sur le Saint-Laurent en général.

Pourtant, l’Association des croisières sur le Saint-Laurent avait trouvé une solution avec le gouvernement fédéral pour éviter les collisions avec les baleines noires et permettre la circulation des navires de croisières. Deux corridors de navigation ont été créés au nord et au sud de l’île d’Anticosti. Mais si une baleine noire est aperçue, la vitesse des navires est automatiquement réduite à 10 nœuds pour une période de 15 jours.

Un navire de Norwegian Cruise Line a préféré annuler ses six escales prévues à Sept-Îles à cause de cette mesure.

«On a discuté avec eux pour voir ce qu’on pouvait faire pour les accommoder, s’assurer que c’était bien compris. Mais malheureusement, ils ont décidé de ne prendre aucune chance», a expliqué Marie-Ève Duguay, chef d’escale chez Destination Sept-Îles Nakauinanu.

La coordonnatrice rappelle qu'il y aura 7000 touristes de moins dans les attractions touristiques de Sept-Îles.

«Nous, en tant qu’escale à Sept-Îles, ça devient difficile de planifier au niveau des budgets d’accueil. Mais, somme toute, les impacts de ces annulations-là, on va les connaître à la fin de la saison», a souligné Mme Duguay.

L’Association des croisières du Saint-Laurent voudrait que les compagnies maritimes mettent de l’eau dans leur vin.

«On souhaite que les compagnies de croisières embarquent dans cette mesure-là. Et non qu’ils annulent automatiquement aussitôt qu’ils voient qu’il y a potentiellement un ralentissement. On aimerait que nos partenaires, avec qui on développe une très bonne relation, jouent aussi le jeu de la protection avec nous», a mentionné pour sa part le directeur général de l'Association, René Trépanier.

Il ne reste que 500 baleines noires à travers le monde.