Des dommages au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

Les autorités continuent de suivre de près le niveau des rivières dans l'Est-du-Québec ce matin. La crue des eaux a causé des dommages en Gaspésie et à Matane en fin de semaine.

La route 299 qui traverse le Parc de la Gaspésie demeure fermée à la circulation dans le secteur de la rivière Bonaventure. Des dommages importants ont été observés sur un pont dont l’une des assises a été emportée par la crue des eaux. Les équipes du ministère des Transports évaluent différentes options afin de permettre une réouverture du tronçon.

Au Bas-Saint-Laurent, le ruissellement causé par la fonte de la neige combiné aux précipitations reçues a causé des dommages à Petit-Matane. Des portions du chemin de la Grève ont été endommagées encore cette fin de semaine.

Courtoisie Une route déchirée à Matane-sur-Mer.

Dans la Mitis, une section de la route 234 entre la 132 et le 3e Rang de Saint-Octave-de-Métis est présentement fermée en raison, car la route est partiellement inondée. Les autorités de la MRC surveillent constamment le niveau de la rivière Mitis.

«Nous avons mis en place un protocole d'intervention qui assure la sécurité de la population concernée. Il est important que la population applique les consignes et écoute les autorités», précise Renaud Gagnon, responsable de la sécurité civile à la MRC de La Mitis.

Les rivières des Trois-Pistoles, la Rivière-du-Loup et la rivière Ouelle sont sous surveillance encore ce matin. Des débordements mineurs ont été observés.

Les riverains peuvent pousser un soupir de soulagement. Les prévisions météorologiques ont changé pour la journée de lundi. On prévoit beaucoup moins de pluie que prévu.

Cependant, d’autres précipitations sont prévues plus tard cette semaine. Les autorités gardent un œil ouvert sur le débit et le niveau des cours d’eau puisqu’il reste encore beaucoup de neige à l’intérieur des terres. Il est tombé 25% plus de neige que la normale au Bas-Saint-Laurent cet hiver.