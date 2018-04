Gare aux oeuvres d'art volées sur les sites de petites annonces

Si vous avez l’habitude d’acheter des œuvres d’art sur les petites annonces, gare au matériel volé!

Un individu résidant dans le secteur de Cap-Rouge, à Québec, a été victime d’un vol de tableaux, le 18 avril dernier, après les avoir proposés sur un site de revente populaire.

La police profite de l’occasion pour rappeler certaines mesures de prévention lorsqu’on achète ce type de marchandises à un inconnu.

Première chose à faire : vérifier la provenance des objets. «Il faut s’assurer que ça n’a pas été volé», indique Mélissa Cliche, du Service de police de la Ville de Québec.

Ce faisant, on s’évite plusieurs désagréments, notamment celui - non négligeable - de s’exposer à des accusations criminelles. «Si quelqu’un fait l’achat d’un objet qui a été volé et que c’était facile à voir, que c’était évident et qu’on ne s’est pas assuré de la provenance, on peut faire face à ces accusations», confirme Mme Cliche.

Elle recommande d’ailleurs de rester toujours vigilant, parce que ceux qui se rendent coupables de ces vols-là utilisent parfois certaines ruses.

«Évidemment, vous vous en douterez, quelqu’un qui fait le vol d’une œuvre d’art qui est affichée par les médias sociaux, on ne le verra pas nécessairement cette semaine, affichée à vendre, prévient la policière. Il faut être vigilant, que ça soit dans un an, deux ans, il peut y avoir un certain délai.»