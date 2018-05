La femme qui aurait tué sa nounou accuse son compagnon

Sabrina Kouider, accusée avec son compagnon Ouissem Medouni d'avoir tué leur jeune fille au pair, Sophie Lionnet, à Londres, a reconnu lundi avoir été brutale envers elle, mais a affirmé que c'est son compagnon qui l'a tuée.

Pour l'accusation, le couple était persuadé que Sophie Lionnet était la complice de Mark Walton, le père de l'un des deux fils de Sabrina Kouider et membre fondateur du boys band Boyzone.

Sabrina Kouider, 35 ans, et Ouissem Medouni, 40 ans, surnommé «Sam», se livraient à des interrogatoires musclés de la jeune fille, qu'ils enregistraient afin de prouver leurs accusations.

Lundi, la trentenaire, toute vêtue de noire, a raconté que son compagnon était devenu agressif envers Sophie quand celle-ci lui avait dit, lors d'un de ces interrogatoires, qu'elle l'avait drogué et qu'il avait été frappé et abusé sexuellement par Mark Walton et un complice.

Ouissem Medouni s'était alors déshabillé et avait demandé à Sophie Lionnet de lui montrer sur quelles parties de son corps il avait été touché, a raconté Sabrina Kouider.

«Il était vraiment vraiment en colère, il a attrapé Sophie par le visage en lui disant: pourquoi tu m'as fait ça, comment tu as pu me droguer?», a-t-elle raconté devant la cour criminelle de l'Old Bailey.

Sabrina Kouider a affirmé que Ouissem Medouni avait plongé la tête de Sophie dans une grande casserole remplie d'eau, puis qu'il lui avait mis une serviette sur le visage et versé de l'eau dans sa bouche.

«J'étais choquée et effrayée. Il m'a dit de ne pas m'en mêler», a-t-elle déclaré. Elle a expliqué qu'elle s'est réfugiée dans sa chambre avec ses enfants, tandis qu'il allait dans la salle de bain avec Sophie. «Je me suis couchée, je n'ai plus rien entendu. Quand je me suis réveillée, J'ai vu Sam près du corps de Sophie».

«Il m'a dit que c'était un accident, qu'il ne voulait pas la tuer, mais qu'elle l'avait rendu fou», a-t-elle poursuivi.

Ouissem Medouni avait, lui, déclaré à la cour que Sophie Lionnet était morte à la suite d'un interrogatoire que sa compagne aurait poursuivi sans lui.

Le 20 septembre 2017, les pompiers avaient découvert le corps carbonisé de la jeune fille de 21 ans dans le jardin du logement du couple, au sud-ouest de Londres.

Il avait été placé dans une valise, sur laquelle Sabrina Kouider avait placé des vêtements et des feuilles d'arbre, pour faire partir le feu.

«C'est moi qui ai suggéré de brûler le corps», a avoué Sabrina Kouider, bouleversée, affirmant que c'était Ouissem Medouni qui avait allumé le feu.

Lors du procès, Sabrina a reconnu avoir été brutale avec Sophie, et l'avoir battue avec un câble électrique.

Lundi, elle a raconté avoir «poussé» la jeune fille après l'avoir surprise en train de fouiller dans ses documents, en août 2017.

Elle a aussi évoqué un second incident, survenu quelques semaines avant sa mort. Convaincue que Sophie n'avait pas correctement préparé le petit-déjeuner, la mère de famille l'avait de nouveau «poussée».

Une de ses amies, Nicole Vatonavimlakul avait raconté que Sophie Lionnet était tombée à terre, et qu'elle avait cru que Sabrina Kouider, qui s'était emparée d'une chaise, allait la frapper, ce qu'a nié l'accusée.

Selon Ouissem Medouni, sa compagne avait tiré Sophie Lionnet par les cheveux. «Non. Sam ment», a balayé Sabrina Kouider.

La mère de famille a aussi reconnu lundi qu'elle avait installé des caméras de surveillance dans la maison, envoyant même à une amie des images de Sophie Lionnet prises dans la chambre des enfants. Il ne s'agissait pas de «l'espionner», a assuré Sabrina Kouider, les caméras étaient là pour des raisons de «sécurité».

Elle versait à la jeune fille 50 livres par semaine, plus des «extras», et n'a «jamais cessé de la payer», a-t-elle par ailleurs insisté.

Le procès se poursuit mardi. Le jury devrait se retirer pour délibérer le 9 mai.