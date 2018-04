L’édifice Chauveau en pleine métamorphose

La résidence touristique du 2, rue Pierre-Olivier-Chauveau, au cœur du Vieux-Québec, devrait ouvrir ses portes d’ici la fin 2018. Ce projet de GM Développement comprend 49 logements qui pourront être loués sur Airbnb.

«Nous pensons ouvrir en novembre ou en décembre 2018. Il y aura des cuisinettes dans toutes les chambres», a indiqué le promoteur Jean Campeau, copropriétaire – avec Geneviève Marcon – de GM Développement.

Désuet, le bâtiment actuel subit en ce moment une importante transformation de l’intérieur. Par contre, la façade extérieure demeure sensiblement la même à l’exception d’une plus grande portée sur la rue Saint-Jean. Le nombre d’étages est toujours fixé à sept. «On fait du logement touristique. Ce n’est pas nécessairement du Airbnb, qui est une plateforme de location», a spécifié Mme Marcon, consciente de la méfiance exprimée par une partie de la population du secteur au sujet des logements de type Airbnb.

Chose certaine, M. Campeau et Mme Marcon ont exprimé le désir d’être «partenaires avec le milieu». Ainsi, la grande terrasse sur le toit sera accessible au public et pas seulement aux gens de passage. Aussi, les promoteurs réfléchissent à l’idée de mettre plusieurs vélos en location à disposition des clients et des résidents du secteur.

Le projet comprend 20 stationnements situés à l’étage. Pour permettre une meilleure intégration visuelle, les voitures ne seront pas visibles depuis la rue Saint-Jean puisque les stationnements seront dotés de fenêtres givrées.

Quatre commerces

Aussi, quatre commerces seront situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’édifice Chauveau. La bijouterie Most Bijoux et la boutique de vêtements de sport River Stone retrouveront leur emplacement habituel au début de l’été lorsque les travaux seront achevés sur cette portion du bâtiment.

Le centre Immersion Québec ouvrira ses portes autour du 3 juillet. Selon son fondateur, Sébastien Ivers, ce centre mettra en valeur la riche histoire de Québec grâce à la réalité virtuelle. Des projections laser et des hologrammes seront au menu.

L’automne dernier, GM Développement a demandé à la Ville de Québec l’autorisation de construire 79 logements au lieu de 49. Mais le moratoire imposé sur les résidences touristiques du secteur a empêché la réalisation de ce plan. Malgré ce contretemps, M. Campeau juge que son projet sera quand même rentable dans sa forme actuelle. Il n’exclut pas de revenir à la charge pour obtenir les 79 logements convoités si jamais le moratoire devait être levé bientôt.