Les inondations provoquent des évacuations en Beauce

En Beauce, après un premier coup d’eau survenu vendredi dernier, les riverains de Saint-Marie, Saint-Joseph, Vallée-Jonction et Scott ont vécu une autre montée soudaine du niveau de la rivière Chaudière lundi.

Un peu partout aux alentours du centre-ville de Sainte-Marie, les pompiers s’affairaient à évacuer des sinistrés, soit en canot pneumatique ou avec un tracteur auquel était fixé une nacelle. Plusieurs travailleurs de l’usine Vachon ont aussi été évacués de cette façon, pris au piège par la montée rapide de l’eau.

À LIRE ÉGALEMENT

Le Québec surveille ses rivières de près

Une trentaine de résidences évacuées à Lévis

Des équipes sont sur le terrain pour suivre la situation à Laval

Marlène Thiboutot, rencontrée aux coins Saint-Jean/Larochelle, regardait avec inquiétude le logement où elle doit emménager en juillet prochain. «Je commence fortement à regretter mon choix», se désolait la dame en regardant l’eau s’approcher dangereusement de la résidence.

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI

JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS/AGENCE QMI



































Un peu plus loin, Kim et Jimmy Jacques-Lortie, un frère et une sœur qui ont grandi dans le coin s’en faisaient un peu moins avec la rivière qui encerclait leur résidence, paralysant le centre-ville. Avec la résilience typique des Beaucerons habitués aux inondations, ils rappelaient que ce n’est pas la première ni la dernière fois qu’un tel débordement se produit.

«C’est comme ça chaque année et tout le monde a déjà vu pire. C’est sur que c’est plate quand ça arrive, mais tout le monde est bien équipé et s’attend à ça», font remarquer les deux résidents de la rue des Berges, rappelant que la crue de 2014 avait été bien pire.

Focus sur la Capitale-Nationale

La Sécurité civile des régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale prévoit que le plus gros des débordements est maintenant derrière les résidents de la Beauce, «si Dame Nature veut bien y mettre du sien». Si tout va comme prévu, une baisse du niveau de l’eau est attendue après le pic atteint en fin de journée lundi.

«On va peut-être observer des petites montées périodiques parce qu’on attend encore un peu de pluie, mais dans l’ensemble ça va à la baisse», explique France-Sylvie Loisel, responsable du bureau régional de la sécurité civile, ajoutant que c’est la Rive-Nord qui devra maintenant se tenir prête.

«Ça va se déplacer vers la Capitale-Nationale, au cours des prochains jours ça va se matérialiser. Il y a plusieurs modèles météo qui manquent un peu de précision, mais on attend encore des précipitations à partir de mercredi pour quelques jours donc la Capitale-Nationale pourrait voir un effet sur ses cours d’eau», prévient Mme Loisel.