Les Predators et les Capitals égalent leur série

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 29 avril 2018.

Résultats

Pittsburgh 1 – WASHINGTON 4 (la série est égale 1-1)

Winnipeg 4 – NASHVILLE 5 (la série est égale 1-1)

Matchs de lundi à TVA Sports

Boston @ Tampa Bay (19h) (BOS mène la série 1-0) À TVA SPORTS

Vegas @ San Jose (22h) (la série est égale 1-1) À TVA SPORTS

Fiala sème l’hystérie au Bridgestone Arena

Les Jets ont créé l’égalité avec un peu plus d’une minute à faire à la troisième période, mais Kevin Fiala a trouvé le fond du filet en début de deuxième période de prolongation et les Predators ont remporté la deuxième partie de la série.

Fiala est devenu le troisième joueur de l’histoire de l’organisation à marquer en deuxième période de prolongation ou plus tard, rejoignant Matt Halischuk (2011) et Mike Fisher (2016).

Fiala a marqué le deuxième but de sa carrière en prolongation en séries éliminatoires (aussi en 2017 contre les Blackhawks) et devient le premier joueur de l’histoire de l’organisation à réussir pareil exploit. Il est également devenu le quatrième joueur des 30 dernières années dans la LNH à réussir deux buts en prolongation en séries avant son 22e anniversaire de naissance, rejoignant Jaromir Jagr (PIT), Alex Galchenyuk (MTL) et Nikita Kucherov (TBL).

Pekka Rinne a réussi 46 arrêts pour établir un record personnel en séries. Le seul gardien de l’histoire de l’organisation à avoir réalisé plus d’arrêts que lui en séries a été Dan Ellis (2008, 52 arrêts).

Festival de buts

Les Predators et les Jets ont marqué un total de neuf buts, la veille. Il s’agit de la huitième fois des présentes séries éliminatoires qu’une rencontre est le théâtre de neuf buts ou plus.

En moyenne, il se marque 6,02 buts par rencontre cette saison en séries éliminatoires, le plus haut nombre depuis 1996 (6,06).

Les Capitals égalent la série

Alexander Ovechkin a marqué dans un troisième match consécutif pour aider les Capitals à remporter la deuxième partie face aux Penguins et ainsi niveler les chances dans la série, 1-1.

Ovechkin a marqué son septième but des présentes séries éliminatoires, un de moins que Mark Scheifele, des Jets.

Le Russe a marqué un 53e but en séries avec les Capitals pour se positionner au 47e rang dans l’histoire de la LNH, en compagnie de Bill Barber, Daniel Brière, Stéphane Richer et Jeremy Roenick. Depuis que «Ovi» a fait ses débuts dans la LNH, seulement trois joueurs ont marqué plus de buts en séries : Sidney Crosby (64), Evgeni Malkin (61) et Henrik Zetterberg (54).

Le saviez-vous?

Les Capitals et les Penguins sont les seules formations à s’être affrontées à au moins 10 reprises sans qu’il y ait de balayage.