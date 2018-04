L'opposition est toujours convaincue d’une erreur

Le Parti québécois et la Coalition avenir Québec sont plus que jamais convaincus que le gouvernement Couillard a fait une erreur en investissant dans la C Series de Bombardier plutôt que dans l’entreprise mère, et les plus récents chiffres dévoilés par l’entreprise leur donnent raison, estiment-ils.

Le «Journal de Montréal» révélait lundi matin que la valeur comptable de l’investissement du gouvernement du Québec dans le programme de la C Series ne vaudra plus que 400 millions $ à la fin mai, alors que le gouvernement Couillard avait investi 1,3 milliard $ en 2016.

À LIRE ÉGALEMENT

Notre investissement de 1,3 G$ dans la C Series en chute libre

«Philippe Couillard se rend bien compte qu’il a fait une gaffe [en investissant dans la C Series]», a indiqué le député péquiste Alain Therrien, entrevue à l’Agence QMI, lundi.

Selon lui, le gouvernement Couillard se doit d’être plus transparent avec les Québécois quant à la valeur réelle de l’investissement.

Des propos qui ont trouvé écho chez le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, qui voit toujours comme une erreur l’investissement de Québec.

«[Le gouvernement] aurait pu très bien investir 1,3 milliard dans la compagnie mère, et la compagnie mère aurait pu mettre elle-même l’argent dans la série C. Mais ils n’ont pas obtenu les garanties nécessaires et se sont mis à risque», a expliqué M. Legault, en marge d’une conférence de presse.

Valeur marchande

Selon le premier ministre, toutefois, il est plus pertinent de regarder la valeur marchande des actions, qui elle augmentera lorsque l’entreprise commencera à vendre des biens.

«L’équation est très simple : plus on vend d’avions, plus la valeur [marchande] devient importante, et la transaction d’Airbus nous permet de plus que décupler la force de vente, donc forcément, on va vendre beaucoup d’avions au cours des prochaines années», a dit M. Couillard, lors d’une mêlée de presse, toujours convaincu d’avoir pris la bonne décision.