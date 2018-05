«Manger notre Saint-Laurent», un projet novateur

L'art culinaire et la science se retrouvent au coeur d'une recherche qui s'inscrit dans le cadre du programme Odyssée Saint-Laurent du Réseau Québec maritime.

Trois grands chefs et six scientifiques travaillent de concert dans ce projet novateur qui devrait s'échelonner sur deux ans.

«Manger notre Saint-Laurent», c'est le nom de cette étude.

Et l'un des chefs participants au projet est nul autre que la Rimouskoise Colombe Saint-Pierre qui vient d'être proclamée chef de l'année au Québec.

Moment privilégié, il s'agissait lundi de la première rencontre entre la chef et des membres du groupe de scientifiques. Et pas de meilleur endroit que la cuisine de Colombe Saint-Pierre pour faire connaissance.

La femme de 40 ans, estime que pareil projet permettra de mettre en valeur les richesses du Saint-Laurent, d'impliquer les communautés et de forger d'une certaine façon l'identité du Québec où la cuisine se fait de plus en plus présente et rassembleuse.

Mélanie Lemire du Département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, qui dirige cette recherche, y voit l'opportunité de recueillir des données spécifiques à la biodiversité alimentaire du Saint-Laurent.

De plus, la chercheuse considère que l'information recueillie sera nécessaire pour la poursuite de ce projet, notamment dans l'élaboration d'une deuxième phase.

Pour la chef Colombe Saint-Pierre, 2018 représente sans contredit, une année de reconnaissance, d'innovation et de nouveaux défis.