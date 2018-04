Notre investissement de 1,3 G$ dans la C Series en chute libre

Alors qu’Airbus s’apprête à prendre le contrôle de la C Series de Bombardier pour 0 $, les états financiers de la multinationale québécoise révèlent que la valeur comptable de l’investissement des Québécois dans le programme a plongé de 900 millions $ CA.

En 2016, Québec a injecté 1 milliard $ US (1,3 G$ CA) dans la Société en commandite Avions C Series. À la fin de 2017, le placement ne valait plus que 598 M$ US, soit 770 M$ CA. Et il ne vaudra plus que 307 millions $ US (395 M$ CA) à la fin mai, lorsqu’Airbus aura officiellement monté à bord. En dollars canadiens, la perte sur papier se chiffre donc à plus de 900 millions $.

Pour en arriver à ces chiffres, nous avons soustrait les passifs de la C Series de ses actifs, qui sont indiqués dans le rapport annuel 2017 de Bombardier. Nous obtenons un actif net de 1,62 G $ que nous répartissons ensuite en fonction des pourcentages de détention de Bombardier et du gouvernement.

Soulignons que si Québec avait investi 1 G $ US directement dans Bombardier plutôt que dans la C Series, comme le souhaitaient l’opposition, la valeur du placement du gouvernement aurait presque doublé pour atteindre 1,86 G $ US, soit 2,39 G $ CA. En dollars canadiens, le gain dépasserait 1 G $.

En 2016, Québec possédait une participation de 49,5 % dans la C Series, mais celle-ci a fondu à 37 % à la fin de 2017 en raison des 683 millions $ US injectés par Bombardier dans le programme au cours des derniers mois. La participation de Québec sera réduite à 19 % lorsqu’Airbus prendra le contrôle de la C Series, le mois prochain.

Méthode reconnue

Rappelons qu’Airbus n’aura rien à débourser pour acquérir 50,01 % du programme. En revanche, le géant européen mettra à contribution ses équipes de vente, de gestion des achats et de service à la clientèle au profit de la C Series. Il devra aussi aider Bombardier à combler les futures pertes financières du programme, qui est toujours déficitaire.

Daphné Drouin, professeure de sciences comptables à l’Université du Québec à Trois-Rivières, confirme que la méthode de l’actif net est l’une de celles qui sont reconnues pour évaluer une entreprise.

«Actifs moins passifs, c’est une façon de voir les choses, mais il y a beaucoup plus que ce qui apparaît dans le bilan financier, tient-elle toutefois à préciser. Les investisseurs misent sur le potentiel d’amener l’entreprise ailleurs sur une certaine période.»

Mme Drouin note que le gouvernement avait des motifs autres que strictement financiers pour investir dans la C Series, qui joue un rôle structurant dans l’industrie aéronautique québécoise.

«Les montants que vous présentez ne prennent pas en considération les flux monétaires générés par les ventes d’appareils et ne constituent donc pas la valeur marchande de notre placement», a-t-on réagi au cabinet de la ministre de l’Économie, Dominique Anglade.

Le gouvernement doit publier en juin une évaluation indépendante de son investissement dans la C Series en date du 31 mars.

«Nous sommes confiants quant à la valeur de notre placement qui devrait être maintenue à 1 G $ US», a dit le cabinet de la ministre.

Évolution de l’investissement de Québec dans la C Series

À la fin de 2016

Valeur de la C Series : 2,02 G$ US

Participation de Québec (49,5 %): 1 G$ US

À la fin de 2017

Valeur de la C Series : 1,62 G$ US

Actifs : 4,15 G$ US

Passifs : 2,53 G$ US

Actif net : 1,62 G$ US

Participation de Québec (37 %): 598 M$ US

À la fin mai 2018

À la clôture de la transaction avec Airbus.

Valeur de la C Series : 1,62 G$ US

Participation de Québec (19 %): 307 M$ US

Et si on avait investi directement dans Bombardier ?

Au 1er septembre 2016

Cours de l’action de catégorie B de Bombardier: 2,15 $

Valeur de l’investissement de Québec: 1 G$ US

Au 27 avril 2018

Cours de l’action de catégorie B: 3,99 $

Valeur de l’investissement de Québec: 1,86 G$ US