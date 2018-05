Plus de risques de se blesser ou tuer au volant en Estrie

Les automobilistes de l'Estrie risquent davantage d'être blessés ou tués lorsqu'ils sont au volant de leur véhicule que ceux des autres régions du Québec, montre un rapport du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

En moyenne, 6741 accidents se produisent chaque année en Estrie, pour une moyenne annuelle de 35 décès et 2600 blessés. Le taux d’hospitalisation est plus élevé de 25 % et le taux de mortalité de 40 % par rapport au reste de la province.

Cette surreprésentation des automobilistes de l'Estrie dans les statistiques s'expliquerait par les routes de campagne, où plusieurs s'engagent à très grande vitesse.

Le grand nombre d'accidents entraînent un surcoût pour le système de santé, a souligné le CIUSSS. Notamment, après un accident, plusieurs patients souffriront d'une incapacité physique ou psychologique. En plus des coûts reliés à leur hospitalisation et réadaptation, bon nombre d'entre-elles seront déclarées inaptes au travail, voir mêmes invalides à vie.

La directrice de la santé publique de l'Estrie, la docteure Mélissa Généreux, a appelé à la concertation pour améliorer ce triste bilan. « Bon nombre des recommandations formulées dans ce rapport dépassent les mandats de la Santé publique. C’est pourquoi nous interpellons différents partenaires afin qu’ils puissent s’engager elle dans une stratégie concertée, et ainsi, faire des gains en prévention des traumatismes routiers», a-t-elle exprimé par communiqué.

- Avec la collaboration de Jean-François Desbiens