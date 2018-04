Produits forestiers Résolu investit 13 millions $ à La Doré

Produits forestiers Résolu investit 13 millions $ dans sa scierie de La Doré, au Lac-Saint-Jean.

«On est non seulement bons pour les prochaines années, mais aussi les prochaines décennies!» a lancé le président et chef de la direction, Yves Laflamme.

L'investissement est entièrement réalisé à compte privé. L'entreprise sera toutefois admissible notamment à des programmes en matière d’'innovation et de performance environnementale.

Les travaux permettront l'addition de deux nouvelles bouilloires électriques et d'une nouvelle emballeuse.

«Nous allons économiser beaucoup en utilisant l'électricité au lieu du mazout, a expliqué M. Laflamme, sans préciser davantage. Mais nous allons grandement diminuer nos émissions de gaz à effet de serres.»

Pour la scierie de 300 employés, située dans un village de 1500 âmes, les millions de PFR sont une bénédiction.

«Ça me permet de demeurer dans ma région», a dit Stéphane Guimond, qui travaille à la scierie depuis trois mois seulement.

«J'ai vécu les années plus difficiles, a ajouté Dominic Gauthier, qui a 44 ans d'ancienneté. C'est un investissement qui me rend fier, même si ce sont les plus jeunes qui vont en profiter!»

Le premier ministre Philippe Couillard, présent pour l'annonce, a répété que son gouvernement resterait présent pour soutenir l'industrie forestière.