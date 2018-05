Dotée d’une bonne capacité d’autodérision, Bianca Longpré rallie de plus en plus d’adeptes avec son quotidien de «mère ordinaire» qu’elle a transformé en livres, magazines et conférences.

Elle a vendu des dizaines de milliers de billets de spectacle en peu de temps et nombreuses sont les femmes à la suivre sur les médias sociaux. Elle s’est même prêtée à un petit test pour les faire sourire et les rassurer.

«J’étais tannée de la perfection dans les magazines où c’est toujours beau. Je suis une mère de famille, je n’ai pas de surplus de poids, mais on n’est jamais belle comme dans les magazines. J’ai pris les maillots les plus à la mode et j’ai décidé de les essayer pour voir ce que ça donnait sur une mère ordinaire, normale. C’est terrible ce que ça donne», lance Bianca en riant.

Facebook de Bianca Longpré

Arrêter de capoter

C’est dans son nouveau magazine «Mère ordinaire» qu’elle a présenté le résultat de ses essayages. «Ça va mieux sur les top modèles. Je ne pouvais pas bouger, ça me rentrait dans les fesses, les seins me sortaient», rigole Bianca.

«C’était juste pour montrer aux filles d’arrêter de capoter dans une cabine, que c’est normal que les maillots faits pour les filles minces ne vous fassent pas. Ne vous fiez pas aux magazines, sauf celui-là», dit-elle en parlant de son magazine. La maman s’y expose aussi au naturel, sans maquillage, comme dans la vie entourée de ses enfants.

Bianca Longpré est la conjointe de l’humoriste François Massicotte. Elle a décidé comme son compagnon de faire rire. «C’est un spectacle qui se veut un grand rassemblement de filles. Je parle de la vie d’une mère, de couples, de ce que l’on vit dans une famille».

Rapidement, les conférences de Bianca où l’humour est très présent connaissent du succès. «J’ai vendu près de 45 000 billets de spectacles en huit mois. Ça partait, ça partait et je n’en revenais pas», s’étonne-t-elle.