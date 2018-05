Reine moins payée que le Prince: Claire Foy a reçu une compensation salariale

Les producteurs de la série Netflix «The Crown» ont tenu à mettre fin à la polémique qui a éclaté lorsque l’écart salarial assez important qui existait entre l’actrice Claire Foy, qui tenait le rôle principal de la Reine Elisabeth, et Matt Smith, qui jouait son mari le Prince Philip, a été révélé, il y a un mois.

L’actrice de 34 ans aurait donc reçu un peu plus de 350 000 $ (200 000 livres sterling) la semaine dernière de la part des producteurs. Une paie rétroactive qui comblerait l'écart entre son salaire et celui plus élevé de Smith.

L’histoire avait fait beaucoup de bruit, en mars, lorsqu’on a appris que la tête d’affiche lors des deux premières saisons de la série acclamée par la critique avait été moins payée pour son rôle principal que l’acteur secondaire.

Au moment du tournage, les comédiens ne connaissaient pas le salaire gagné par leur partenaire de jeu.

La production s’est d'abord défendue en affirmant que le salaire plus élevé accordé à Smith était dû à sa plus grande notoriété. Or, tel que le rapporte le Daily Mail, l’acteur a défendu Claire Foy et affirmé soutenir son combat pour l’équité salariale. «Claire est une de mes meilleures amies et je crois fermement que nous devrions être payés équitablement. Je suis très heureux qu’elle ait reçu cette rétroaction et que la production se soit excusée. C’est ce qui devait arriver.»

Les producteurs ont également confirmé que «plus personne ne sera payé plus que la Reine» pour les prochaines saisons de la série. Comme Claire Foy n’aurait pas pu bénéficier de cet ajustement des salaires puisqu’elle ne sera plus de la distribution à venir — la Reine sera maintenant beaucoup plus âgée — la rétroaction était la seule façon de réparer l’écart salarial pour l’actrice.