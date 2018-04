Retour de Cuba cauchemardesque pour des passagers de Sunwing

Des clients du transporteur aérien Sunwing qui revenaient de Cuba ont connu un retour au pays cauchemardesque, la fin de semaine dernière, alors que leur vol a non seulement été dérouté, mais il est arrivé à Montréal avec... 10h30 de retard.

Les passagers du vol WG689 en provenance de Varadero devaient initialement quitter Cuba à 20h45, samedi soir, et atterrir à Montréal peu avant minuit. Le vol a cependant été retardé et ce n’est qu’à 1h31 que le Boeing 737-800 a pu décoller de l’aéroport Juan Gualberto Gomez.

Croyant arriver à Montréal-Trudeau au petit matin, les passagers auraient finalement su peu avant l’atterrissage que leur avion ne se poserait pas dans la métropole, mais bien à Ottawa, où le vol WG689 est arrivé à 4h57.

Les passagers seraient ensuite restés à bord de l’avion pendant presque une heure, sur le tarmac, avant qu’on entame le processus de débarquement. Les bagages ont aussi été sortis de l’appareil avant d’être réenregistrés.

Ce n’est finalement qu’à 10h, dimanche matin, que l’avion a repris la route de Montréal où il s’est posé à 10h27.

Certains passagers ont été malades pendant cette mésaventure. Comme compensation, Sunwing a donné 75$ aux voyageurs éprouvés.

Situtation déplorable

«On trouve ça déplorable de voir la situation où des passagers sont pris en otages par la ligne aérienne, par un manque de communication et un manque de choix, explique Jacob Charbonneau de volenretard.ca.

«Dans ce cas-ci, dans le tarif de la ligne aérienne de Sunwing ont prévoit certains dédommagements, on parle de crédits pour la nourriture après plus de quatre heures de retard et une nuit d'hôtel après plus de huit heures», ajoute-t-il.

Pour ce qui est des recours, comme la Charte des voyageurs n'a pas encore été adoptée, c'est la convention de Montréal qui s'applique, de dire M. Charbonneau.

«Dans ce cas-ci, les gens doivent démontrer qu'il y a eu un préjudice, ils doivent démontrer s'ils ont perdu une journée de travail, par exemple, s'ils ont eu des frais encourus suite au retard, ils peuvent aller chercher ces dédommagements-là. Par contre, ça se passe à la Cour des petites créances pour obtenir un jugement en leur faveur», dit-il.

Des précédents

On apprenait, la semaine dernière, que l’Office des transports du Canada instituait une enquête sur Sunwing en raison de dizaines de plaintes déposées à son endroit au sujet de retards, d’annulations et de bagages ou perdus ou endommagés.

Il y a trois ans, TVANouvelles.ca révélait également que le transporteur aérien avait fait l’objet de plus d’une vingtaine de condamnations en 12 mois devant la division des petites créances de la Cour du Québec.

L’Office de la protection du consommateur avait alors confirmé que Sunwing «se [classait], dans le domaine du voyage, parmi les entreprises qui font l’objet du plus grand nombre de plaintes».