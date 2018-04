Sonia Lebel veut être disponible pour les gens de Champlain

Sonia Lebel, dont la candidature pour la CAQ dans Champlain a été confirmée dimanche, ne croit pas que son statut de parachutée sera un frein à son élection.

«On veut savoir si je vais être là, si je vais pouvoir les rencontrer et être disponible, mais je n'ai pas l'impression que de ne pas habiter la région sera un enjeu», a dit Mme Lebel à TVA Nouvelles.

«La candidate vient de l'extérieur, mais en plus ce n'est pas les membres qui la choisissent, c'est le chef qui la nomme, c'est un double parachutage», croit l'analyste politique Alain Soulard.

Et elle n'a pas non plus l'intention d'emménager dans le comté. «Je ne ferai pas cette promesse-là», dit-elle.

François Legault était fier de présenter sa candidate vedette et il est clair sur un point: Sonia Lebel est ministrable et aura de grandes responsabilités au sein d'un gouvernement de la CAQ.

L'ex-procureure en chef de la commission Charbonneau ne se soucie pas de l'impression qu'elle a fait à Julie Boulet. La ministre a dit il y a deux semaines qu'elle n'était pas sympathique.

«J'étais dans une position où je devais faire mon travail et l'interroger», répond-elle.

Sonia Lebel a par ailleurs déjà amorcé sa tournée de la circonscription.