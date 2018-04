Si les efforts pour dénucléariser la Corée du Nord portent leurs fruits, Donald Trump devrait-il recevoir un prix Nobel de la paix? Voilà un débat qui divise profondément les analystes de «La Joute»!

«Si en bout de ligne, il y a un accord de paix et que la péninsule coréenne est dénucléarisée, s’ils veulent donner le prix Nobel à Trump en plus de l’avoir donné aux deux Coréens, je n’ai pas de problème avec ça, lance Bernard Drainville. Parce que oui, effectivement, il aura contribué à donner un rapport de force à ceux qui voulaient que Kim Jong-un s’assoit à la table et renonce à ses armes nucléaires.»

Une position que partage en partie Caroline St-Hilaire.

«Il y a une marge avec le prix Nobel de la paix, mais je pense qu’il a eu un rôle à jouer», affirme l’ex-mairesse de Longueuil.

Mais Luc Lavoie, lui, ne pense pas comme ses deux collègues!

«La Corée du Nord est en train de crever de faim, la Corée du Sud vit une période de prospérité incroyable et elle a besoin de main-d’œuvre, souligne-t-il. Ils parlent la même langue et la Chine veut la paix sur sa frontière et la prospérité. C’est ça qui va arriver. Et Trump là-dedans, quand tout va être terminé et que les gens auront dit qu’il aurait dû avoir le prix Nobel de la paix... Vous allez voir qu’il vient de se faire déjouer comme un enfant, c’est incroyable!»

