Un nouveau règlement pour favoriser les logements familiaux

La mairesse de Montréal Valérie Plante a tendu la main lundi aux représentants de la construction en vue de l’adoption, en 2019, de son règlement d’inclusion des logements sociaux et familiaux dans les nouveaux projets.

«Le prix des plex et des maisons unifamiliales a augmenté considérablement au cours de la dernière année. Les données sur la migration des familles vers les banlieues ne sont guère plus rassurantes. On doit leur offrir plus de choix», a déclaré la mairesse, qui était l’invitée de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) au sommet de la construction, qui se tenait au centre-ville de Montréal.

L’été prochain, l’administration Plante-Dorais proposera l’adoption d’un règlement sur l’inclusion de logements sociaux et abordables dans les projets immobiliers. Ce règlement doit prévoir 20 % de logements sociaux, 20 % de logements abordables et l’inclusion d’un seuil minimal de logements familiaux (trois chambres et plus) dans tous les projets immobiliers.

Son objectif est de permettre le développement de 12 000 logements abordables, sociaux et familiaux.

«Pour en arriver là, on va demander la participation des différents intervenants concernés. On désire vous entendre sur les conditions nécessaires au développement et on vous gardera informés tout au long du processus. Nous voulons entendre vos craintes et vos pistes de solutions», a indiqué la mairesse.

Une première rencontre aura lieu dans les prochaines semaines. Début 2019, il y aura consultation publique de l’OCPM, a indiqué Valérie Plante. Cette dernière a aussi annoncé la création d’un groupe de discussion sur la réglementation à mettre en place.

«C’est en travaillant ensemble qu’on arrivera à une réglementation qui satisfera toutes les parties», a déclaré François-William Simard, vice-président développement stratégique et communications de l’APCHQ.