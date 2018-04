Une 10e saison confirmée pour «Lol :-)»

Alors que l’équipe de l’émission Lol :-) est en plein tournage d’une portion de la 9e saison à La Havane, à Cuba, on apprend que la série humoristique, entièrement produite à Québec, sera renouvelée jusqu’à sa 10e saison.

Cet automne, c’est toutefois la 8e saison qui sera diffusée à TVA, la seconde entièrement tournée dans la capitale. La 9e saison est actuellement en tournage jusqu’au 7 mai à La Havane, et il faudra attendre l’automne 2019 pour la voir à l’écran.

Le réalisateur et idéateur Pierre Paquin explique que La Havane est « un joyau tellement riche en univers potentiels et en décors », surtout en décor d’époque, comme avec ses vieilles voitures, dit-il.

Ils ont tourné à Cuba, entre autres, des scènes catastrophiques de tremblement de terre, des scènes de premières de films, et un mariage à la Indiana Jones « dans un endroit complètement surréaliste », employant parfois jusqu’à 200 figurants cubains.

La seconde portion de cette saison sera tournée en août, septembre et octobre à Québec. Mais la production est déjà en train de plancher sur la 10e saison, dont le tournage sera partagé entre la ville de Québec et l’Italie, là où l’émission connaît un fort succès.

Lol :-), diffusée à TVA depuis sept saisons les dimanches soirs, attire bon an mal an un million de téléspectateurs. « Depuis le début, on se maintient et on garde nos fans. C’est pour ça qu’on essaie continuellement de nous renouveler, pour maintenir la qualité et l’intérêt des spectateurs. Il est là le défi », souligne Pierre Paquin.

Au terme de cette dixième saison, Lol :-) cumulera 140 épisodes et 3000 sketches originaux. Les saisons 9 et 10 disposeront d’un budget de huit millions de dollars, dépensés en grande partie dans la capitale, puisque c’est à Québec que la majorité des tournages auront lieu. Près de 300 emplois sont impliqués dans l’émission, de façon directe ou indirecte.

L’émission est diffusée dans plus de 100 pays, et vient tout juste de faire une première percée sur le marché américain par l’intermédiaire de la chaîne espagnole Estrella TV. « À 10 saisons, ça nous permet de construire quelque chose de structurant et de solide », concède le producteur Sylvain Parent-Bédard.

Deux nouveaux personnages

Après quelques années à apparaître de façon sporadique dans l’émission, l’humoriste Cathleen Rouleau et le comédien Clauter Alexandre (Blue Moon) se joignent à la distribution cette année « avec des premiers rôles ».

Antoine Vézina, Réal Bossé, Martin Drainville, Julie Ménard et Sylvain Moreau seront de retour.