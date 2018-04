Une semaine douce mais maussade

Il y aura encore des précipitations prévues sur l’ensemble de la province cette semaine, forçant les autorités à ne pas baisser la garde sur le niveau des cours d’eau.

La grisaille et la dépression qui a marqué la journée de dimanche demeureront sur place lundi. Environnement Canada a émis des avertissements de pluie pour le nord et le sud de la province: de 5 à 15 mm de pluie supplémentaires sont attendus d’ici lundi après-midi.

La journée sera marquée par de la pluie intermittente à Montréal, avec des vents du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50. Les températures seront stables, à près de 8°C.

À LIRE ÉGALEMENT

La pluie garde les Beaucerons en alerte

Des dommages au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

La crue des eaux touche aussi l’Estrie

À Québec, la pluie intermittente devrait cesser en après-midi, pour laisser place aux nuages. Côté températures, le mercure affichera près de 6 °C, et comme pour Montréal, des vents du nord-est seront présents tout au long de la journée.

Entre mardi et jeudi, une nouvelle dépression va faire son entrée au Québec.

La journée de mardi sera cependant ensoleillée, avec quelques passages nuageux, pour Montréal et Québec, avec des températures pouvant aller jusqu’à 17°C.

Il faudra profiter de cette journée, car la pluie fera son retour dès mercredi. Le reste de la semaine sera nuageuse avec près de 60% de probabilités d’averses. Les précipitations les plus importantes devraient tomber mercredi et jeudi. Les régions du centre seront les plus touchées. Entre 15 et 30 mm pourraient tomber. Les températures remonteront également dès mercredi et pourraient atteindre les 21°C à Montréal.

Vendredi, ce sera une alternance soleil et nuages avant le retour de la pluie pour la fin de semaine.

Rivières sous surveillance

La pluie tombée dans les derniers 24 heures et qui se poursuit sur le Québec a principalement touché les régions de la Beauce, de la Mauricie et du Centre du Québec.

«Les cours d'eau de la Beauce, de l'Estrie, de Québec, de la Mauricie et de Lanaudière sont en hausse modérée à rapide. Plusieurs cours d'eau ont déjà atteint leur seuil d'inondation et d’autres pourraient l’atteindre. Plusieurs petits cours d'eau vont se stabiliser ce matin et les plus gros le feront plus tard aujourd'hui ou ce soir», a indiqué Hydro-Québec, lundi matin.