Une trentaine de résidences évacuées à Lévis

Une trentaine de résidents du secteur Saint-Étienne à Lévis ont été évacués par mesure préventive lundi matin en raison d’inondations dans le secteur. La sécurité publique confirme que 11 d’entre eux sont sinistrés en raison du débordement de la rivière Beaurivage.

À LIRE ÉGALEMENT

La pluie garde les Beaucerons en alerte

Guy Cossette, résident de la rue de la Boucle, a lui-même contacté les autorités tôt lundi matin. Voyant que le niveau de l’eau montait rapidement sur son terrain et inondait sa cave, l’homme a choisi de quitter sa résidence.

«Ils sont venus nous chercher en canot gonflable», raconte l’homme qui habite l’endroit depuis 22 ans. «C’est comme ça chaque année, la rivière monte. Sauf qu’habituellement, c’est à cause du couvert de glace. Là, c’est de l’eau, juste de l’eau à cause de la pluie.»

Le Journal de Québec

Le Journal de Québec

Le Journal de Québec

Le Journal de Québec

Le Journal de Québec

Le Journal de Québec













Prévenu par les autorités que le niveau de l’eau pourrait encore monter dans la journée de lundi, M. Cossette dit se croiser les doigts et souhaiter que Dame Nature lui donne enfin un peu de répit.

«Ils ont dit que ça pourrait monter de deux pieds s’il continue à mouiller. Mais si on prend deux pieds encore, moi je vais avoir de l’eau par-dessus le plancher à l’étage. Ça n’a pas de maudit bon sens», soupire le sinistré.

Venu à la rencontre des sinistrés, le maire de Lévis Gilles Lehouillier a qualifié la situation «d’exceptionnelle». «C’est assez incroyable. On est à peu près à deux mètres plus élevés que ce qui est normalement le cas. C’est énorme», a souligné le maire, précisant que tout était fait pour aider les citoyens touchés. «On n’hésitera pas à donner le gîte aux gens touchés. [...] Et on intervient rapidement.»

Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et Guy Cossette, sinistrés des inondations de la rivière Beaurivage à Saint-Étienne, discutent.

Météo difficile

Le service incendie de la Ville de Lévis a confirmé lundi matin que 36 résidences avaient reçu un avis d’évacuation préventif et que 11 personnes étaient sinistrées.

La situation demeure critique dans le secteur de la rivière Beaurivage alors que la pluie nuit au retrait de l’eau.

«On a beaucoup de difficultés avec le profil météo. On nous annonçait deux millimètres de pluie pour l’avant-midi et on a eu plus que ça. Et le bassin versant de la Chaudière, il nous reste un flot d’eau à recevoir. On est vraiment la municipalité le plus en aval et c’est ce qui nous crée l’effet de vague à Saint-Étienne», explique le directeur du service incendie Gaétan Drouin.

Selon les données du Système de surveillance de la rivière Chaudière, le débit de la Beaurivage se situait lundi midi à 378 mètres cubes par seconde, alors que son seuil d’inondation majeure est à 350 mètres cubes par seconde.