Une vendeuse plongée dans le coma après avoir été battue violemment

Un individu sans antécédent judiciaire qui a sauvagement battu une dame qui a été plongée dans le coma a été trahi par la veste qu’il portait lors du crime et qui affichait les couleurs de l’entreprise pour laquelle il travaillait.

Depuis cinq ou six ans, Ilenda-Matondo Mbemba, 35 ans, a des problèmes de consommation. Accro à la cocaïne, celui qui travaillait avant son arrestation chez un concessionnaire automobile avait d’ailleurs, dans les mois qui ont précédé Noël, suivi une cure «ouverte» pour cesser de consommer.

Le 19 avril dernier, Mbemba s’est présenté à une fête donnée par son employeur et le lendemain, il a envoyé un texto à son directeur général pour lui mentionner qu’il était en «phase de manque», qu’il n’avait pas «consommé», mais qu’il «n’allait pas bien». «Je m’abstiens, mais je suis fragile», avait-il écrit.

Quelques heures plus tard, en fin d’après-midi, Mbemba s’est rendu dans un commerce de vêtements situé sur la rue des Chênes Ouest pour y acheter des jaquettes pour hommes.

Après avoir demandé à la vendeuse de lui faire une facture, il l’a suivie dans l’arrière-boutique pour la battre sauvagement.

«Au départ, il a mis un crayon sous la gorge de la victime, qui croyait qu’il s’agissait d’un couteau, et lui a ordonné de lui donner sa carte et son NIP», a résumé la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Julie Roy.

Comme la dame ne l’avait pas avec elle, Mbemba lui aurait dit qu’il allait la tuer avant de la jeter par terre pour la rouer de coups.

«Pour battre sa victime, monsieur aurait utilisé ses pieds et ses poings. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, la dame avait le visage en sang, l’œil gauche bleu et tuméfié et elle était confuse», a ajouté la poursuivante.

Transportée à l’hôpital, la victime a été plongée dans un coma et elle a dû subir une chirurgie maxillo-faciale.

En visionnant les caméras de surveillance du commerce, les policiers ont été à même de reconnaître le nom du concessionnaire pour lequel travaillait l’accusé et ils ont procédé à son arrestation cinq jours plus tard.

Puisque Mbemba a offert des garanties jugées «insuffisantes» par le Tribunal pour reprendre sa liberté, ce dernier va demeurer détenu pour la suite des procédures.