Bientôt possible d’effacer son historique de navigation sur Facebook

Facebook travaille à développer une fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs d'effacer leurs données de navigation.

Le géant californien en a fait l’annonce, mardi, lors de la journée des développeurs du site à San José, en Californie.

«Cette fonctionnalité (Clear History) vous permettra de voir les sites web et les applications qui nous envoient des informations lorsque vous les utilisez, de supprimer ces informations de votre compte et de désactiver notre capacité à les stocker à l'avenir», a indiqué Facebook dans un blogue publié mardi.

«Si vous effacez votre historique ou utilisez le nouveau paramètre, nous supprimerons les informations d'identification de sorte que l'historique des sites web et des applications que vous avez utilisés ne sera pas associé à votre compte», a ajouté le site.

«Nous continuerons à fournir des applications et des sites web avec des analyses agrégées - par exemple, nous pouvons créer des rapports lorsque nous recevons ces informations afin de pouvoir dire aux développeurs si leurs applications sont plus populaires auprès des hommes ou des femmes d'un certain groupe d'âge», a-t-on toutefois précisé de même source.

Cette nouvelle fonctionnalité veut répondre aux préoccupations apparues après le scandale Cambridge Analytica, qui avait vu cette firme d'analyse de données utiliser celles des utilisateurs de Facebook à des fins politiques.

La conférence des développeurs, appelée «F8», réunit quelque 5000 d'entre eux alors que Facebook a réduit le volume de données qu'ils peuvent glaner sur le site à la suite de l'affaire Cambridge Analytica, réduisant d'autant leur capacité à profiter économiquement de leur présence sur le site.

Mark Zuckerberg a insisté lors de sa présentation sur le fait que l'objectif de Facebook était «de s'assurer de la sécurité des utilisateurs».

«Ce qui est arrivé avec Cambridge Analytica est une grave violation de notre confiance. Ce développeur s'est approprié des données et les a vendues et nous devons nous assurer que cela ne se reproduira plus», a souligné M. Zuckerberg.

«Comme vous le savez tous, nous avons réduit le volume de données que les développeurs peuvent demander aux gens de fournir», a-t-il souligné, tout en concédant qu'"«il y a encore des mesures à prendre».

Il a aussi indiqué que Facebook consacrait d'importantes ressources pour identifier et neutraliser les «mauvaises applications» et que les utilisateurs du réseau avaient désormais davantage de latitude pour ajuster leurs paramètres de confidentialité.

Parmi les autres développements annoncés mardi, figure une fonction «crise» qui permettra aux utilisateurs du réseau social de partager des informations importantes sur une situation dans une zone de crise, comme les fermetures de routes, la course d'un incendie ou encore la montée des eaux. Dans le même esprit, une fonction «don du sang» va être mise en place pour permettre aux volontaires de trouver un centre à proximité.

Instagram, site de partage de vidéo et de photo possédé par Facebook, va également proposer des fonctions de réalité augmentée pour les vidéos et ses utilisateurs pourront également communiquer par vidéo.