Chelsea Manning à la tribune de C2 Montréal

La célèbre lanceuse d'alerte américaine, Chelsea Manning, interviendra lors de la 7e édition de C2 Montréal qui se tiendra du 23 au 25 mai.

C’est la première sortie publique internationale de la lanceuse d’alerte depuis sa libération en 2017. Elle discutera d’enjeux de diversité dans l’industrie des nouvelles technologies.

«Ne pas inclure la diversité lors du développement et de la création de nouvelles technologies a des conséquences tangibles. Il est essentiel d'assurer la représentativité de la diversité et de comprendre dès maintenant l'impact que pourrait avoir une approche non inclusive dans le développement des technologies actuelles et à venir», a mentionné Chelsea Manning par communiqué.

Le président de C2 Montréal, Richard St-Pierre, s’est dit fier que Manning ait «choisi la scène de C2 Montréal pour sa première visite au Canada».

Experte en diversité et en droit de la personne, Chelsea Manning a été derrière le transfert de plus de 700 000 documents confidentiels à Wikileaks en 2010 alors qu’elle était analyste militaire au sein de l’armée américaine.

Condamné pour trahison, Bradley Edward Manning est devenu transgenre en prison et a alors changé de nom pour s’appeler Chelsea Manning. Elle a été la première personne à recevoir une thérapie à base d'hormones dans une prison militaire, a indiqué C2 Montréal.

Sa peine a été commuée par le président Barack Obama.