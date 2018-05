Des centaines de juifs hassidiques convergent à Outremont

Plusieurs centaines de membres de la communauté juive Belz se sont réunis mardi soir dans l'arrondissement d'Outremont, à Montréal, pour accueillir leur leader spirituel, qui participera à plusieurs activités qui nécessiteront la fermeture de rues et la mobilisation des forces de l’ordre au cours des prochains jours.

Le guide spirituel de la communauté juive hassidique Belz, le rabbin Yissachar Dov Rokeach, qui demeure en Israël, est arrivé vers 19 h à la résidence temporaire d’Outremont où il demeurera jusqu’à mardi prochain.

Sur l’avenue Querbes, qui a été partiellement fermée à la circulation routière, l’ambiance était à la fête alors que parents et enfants chantaient en coeur et prenaient des photographies du rabbin, qui n’avait pas visité la métropole depuis plus de 20 ans.

«Quand j’étais enfant, nous admirions tous le rabbin. C’est formidable de pouvoir le voir aujourd’hui», s’est réjoui Chezky Reiss, un membre de la communauté Belz.

Depuis 1966, Yissachar Dov Rokeach est le leader spirituel de cette communauté juive, qui comprend environ 450 familles à Montréal.

«Nous élevons nos enfants pour être de bonnes personnes et [le rabbin] est un modèle pour nous. Il apporte la bénédiction avec lui», a affirmé le père de famille Israel Bessea.

Pour des raisons de sécurité, des policiers ont assuré la supervision de l’événement et des barrières ont été érigées pour délimiter le passage emprunté par le guide religieux, qui a d’ailleurs marché sur un tapis rouge jusqu’à sa résidence temporaire.

Après un bref repos, le rabbin s’est ensuite dirigé vers une synagogue située sur la rue Jeanne-Mance, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, où une réception a eu lieu en soirée.

Rues fermées

Dès mercredi, plusieurs activités à caractère religieux auront lieu en présence du rabbin dans une immense tente installée sur un terrain privé de l’avenue du Parc, dans le quartier Rosemont.

Une marche est également prévue sur la rue Hutchison mercredi, ce qui nécessitera la fermeture de celle-ci entre la rue Beaubien et l’avenue Atlantic entre midi et minuit. Un feu de joie étant au coeur de cette activité et la circulation routière devant être déviée, des pompiers et des policiers seront présents à cet événement, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Vers minuit, dans la nuit de samedi à dimanche, une grande marche nocturne d’environ une heure aura lieu de l’avenue du Parc jusqu’à la résidence temporaire du rabbin, sur l’avenue Querbes, qui sera encore fermée temporairement à la circulation routière.

«Quand une activité comme celle-là attire plusieurs milliers de personnes, c’est sûr qu’il y a du bruit et de la circulation et tout ce qui vient avec», a reconnu le maire d’Outremont, Philipe Tomlinson, en réaction aux critiques de certains citoyens qui se sont plaints du bruit et du retrait temporaire d’espaces de stationnement.