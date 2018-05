Des fonds de retraite investissent dans le secteur du cannabis

De plus en plus de fonds de retraite investissent dans le secteur du cannabis en vue de la légalisation de sa consommation à des fins récréatives, cet été, au pays.

«On sent un intérêt réel de la part des investisseurs institutionnels comme les fonds de pension. On voit cela d’un très bon œil», a indiqué hier au «Journal de Montréal» le PDG de l’entreprise Hydropothicaire, de Gatineau, Sébastien St-Louis.

Le producteur de cannabis Hydropothicaire dit compter parmi ses actionnaires de gros fonds d’investissement, dont plusieurs sont d’imposants fonds de retraite.

En pleine croissance

L’industrie du cannabis est en pleine croissance au pays alors que le gouvernement Trudeau prévoit légaliser la consommation au cours des prochains mois.

Le marché du cannabis récréatif, estimé à plus de 5,7 milliards $ actuellement, pourrait atteindre les 12 milliards $ en 2025, d’après la firme Cowan and Co.

Selon l’agence de presse Bloomberg, de gros fonds de retraite de la Colombie-Britannique et de l’Alberta ont déjà commencé à investir dans le secteur du cannabis au pays.

En janvier dernier, plus de 50 investisseurs (dont plusieurs fonds institutionnels) ont d’ailleurs acheté pour plus de 200 millions $ d’actions du producteur ontarien Canopy Growth sur le marché boursier.

Le fonds de retraite des employés de Postes Canada, qui détient des actifs sous gestion de plus de 23 milliards de dollars, a aussi investi dans Canopy Growth.

Le placement est estimé entre 1 et 10 millions $.

La Caisse passe son tour

À la Caisse de dépôt et placement, qui gère des actifs de 300 milliards $, on dit ne pas avoir l’intention d’investir dans le cannabis.

«Nous n’avons pas de conviction d’investissement dans ce secteur», a précisé le porte-parole de la Caisse, Maxime Chagnon.

Tant chez Desjardins qu’au Fonds FTQ, on préfère attendre l’adoption de lois et de règlements avant de penser à investir dans le secteur du cannabis, ont souligné leurs porte-parole.