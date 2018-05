Difficile lendemain pour des citoyens de Lévis

C’était jour de nettoyage à Lévis mardi après que la rivière Beaurivage soit sortie de son lit et ait inondé une trentaine de résidence du secteur Saint-Étienne. Pour certains, cette nouvelle crue des eaux était celle de trop.

Karine Bilodeau, résidente de la route des Rivières, peinait à garder le moral lorsque «Le Journal de Québec» l'a rencontrée à travers les débris dispersés dans son garage. Ces débris, ce sont des meubles, jouets, accessoires de piscine et autres objets que la dame a sortis de son sous-sol, toujours rempli d’environ 1 pied d’eau mardi après-midi.

«Je suis tanné, plus capable, a soupiré la mère de trois enfants. Si c’était juste de moi, je donnerais les clés à la banque et je leur dirais de s’arranger avec, mais ce n’est pas comme ça que ça fonctionne.»

La femme a acquis sa résidence en 2010 et a déjà été inondée à quelques reprises depuis. Elle se dit prête à déménager, mais convient que ça ne se fait pas en claquant des doigts. «On se résigne parce qu’on n’a pas le choix, mais c’est dur.»

Elle assure toutefois que c’était la dernière fois qu’elle se faisait prendre à stocker des objets dans son sous-sol, ce qui la force aujourd’hui à une énième corvée de nettoyage. «C’est fini! Je ne mets plus rien ici. La prochaine fois, on va juste avoir à partir la pompe et laisser le reste aller», a lancé Mme Bilodeau.

Plus de cinq pieds d’eau

Un peu plus loin, sur la rue Oscar-Carrier, les pompiers et les inspecteurs en bâtiment de la municipalité de Lévis s’affairaient à inspecter les résidences de sinistrés afin de s’assurer de la sécurité des lieux.

Michel Roy fait partie du groupe, mais l'homme avait déjà pris des précautions par le passé pour protéger sa demeure. L’eau qui encerclait sa maison a monté d’environ cinq pieds tout autour, mais ce n’était pas suffisant pour faire des dommages à l’intérieur.

«On a fait remonter la maison. Et c’est solide. Ce sont des piliers de béton plantés dans le sol, il peut y avoir de la glace qui frappe, ça ne bougera pas», a lancé le sinistré qui a malgré tout dû être évacué en canot pneumatique par les autorités lundi.

Soulagé d’avoir évité le pire, l’homme demeurait tout de même aux aguets même si les autorités affirmaient mardi que la rivière ne devrait pas déborder de nouveau. «Ils pensent ça, mais le dernier coup, il y a eu plus de pluie que prévu», a rappelé le citoyen qui refuse de se faire des attentes.

Toujours vigilants

Alors que les citoyens s’affairaient au nettoyage, les autorités gardaient quant à elle un œil attentif sur l’évolution de la situation. En point de presse en matinée, le ministre de la Sécurité publique a précisé que Lévis et la Beauce se trouvaient «en mode rétablissement». Il affirmait toutefois que les précipitations attendues d’ici la fin de la semaine pourraient causer des ennuis dans d’autres secteurs de la province.

«Il va y avoir d’autres pluies à partir de demain, donc il pourrait y avoir une remontée des niveaux d’eau dans certains secteurs. On a ça à l’œil», a indiqué Martin Coiteux, ajoutant que les secteurs «au nord du Saint-Laurent» étaient les plus à risques.

Questionné sur ces risques au nord du Saint-Laurent, Régis Labeaume assure faire tout ce qui est nécessaire, mais rappelle qu’il ne «peut empêcher l’eau de couler». «Au moment où on se parle, malgré (la pluie) qui est prévue, on devrait être corrects, mais je ne peux pas vous le promettre, je suis juste le maire de Québec, je ne suis pas Dieu. On est en hyper vigilance, on pense qu’on va passer au travers, mais je ne peux pas vous le garantir», a indiqué le maire de Québec.

À Lévis, les 37 résidences sous avis d’évacuation lundi ont pu réintégrer mardi après une inspection des autorités. Le niveau de l’eau était passé de 390 mètres cubes par seconde lundi à moins de 220 mètres cubes par seconde, signe que le plus gros des inondations est maintenant passé.

À prévoir dans le futur

Questionné sur la possibilité de voir des événements semblables se reproduire à un rythme plus rapide dans le futur, le ministre Coiteux a admis que les changements climatiques accéléraient les choses.

«Quand ça arrive aux 10 ou 15 ans, c’est une chose, mais quand ça arrive aux trois ou quatre, ou même parfois deux ans, c’est autre chose. C’est beaucoup plus difficile pour nos citoyens et c’est pour ça qu’il faut faire les investissements nécessaires pour lutter contre les changements climatiques», croit Martin Coiteux, lançant du même coup un message à ceux qui doutent de l’importance de réagir de façon proactive en anticipant les effets potentiels de ces modifications du climat.

«On a toujours dit que les changements climatiques étaient vrais et qu’ils avaient un coût. Si les gens pensent que c’est couteux de prévenir les changements climatiques, ils n’ont qu’à voir ce que ça coute de réagir aux enjeux qui y sont liés», a-t-il ajouté.

– avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée