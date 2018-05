Gilles Duceppe croit qu’il n’y a pas de place pour deux partis souverainistes

Départs des sept députés démissionnaires qui claquent définitivement la porte du Bloc Québécois, bisbille, retrait des appuis à la chef Martine Ouellet dont celui de l’ancien premier ministre Bernard Landry, démission de la vice-présidente du parti. «C’est triste», constate son ex-chef Gilles Duceppe.

L’ancien politicien parle de destruction du Bloc. «On ne peut pas nier qu’il y a des souverainistes au Québec et leur véhicule à Ottawa, c’est une chose, mais là on est en train de le détruire. (...) Il reste un an et demi avant les élections, on ne peut pas jouer comme ça longtemps. Que feront-ils? Que fera Mario Beaulieu? La présidente qui a démissionné?», se questionne Gilles Duceppe en entrevue avec Mario Dumont.

M. Duceppe a fait ses commentaires avant le point de presse des sept démissionnaires du Bloc qui ce matin ont annoncé qu’ils formeront un nouveau parti «indépendantiste rassembleur» à Ottawa. Les députés Michel Boudrias, Rhéal Fortin, Simon Marcil, Monique Pauzé, Louis Plamondon, Luc Thériault et Gabriel Ste-Marie ont ainsi officialisé leur rupture avec leur ancien parti.

À LIRE ÉGALEMENT

Les 7 démissionnaires du Bloc formeront un nouveau parti politique

De la place pour deux partis?

«Je ne pense pas qu’il y a de la place pour deux partis. Est-ce que Martine Ouellet va persister? Bernard Landry lui a retiré son appui hier, la vice-présidente du Bloc a quitté le parti», avance Gilles Duceppe.

Martine Ouellet défend l’indépendance d’abord, le nouveau parti des sept se portera à la défense des intérêts du Québec avant tout. Que feront les militants du Bloc québécois?

«On ne doit pas agir sans les militants, sinon, ce sont des batailles de cliques. Et plusieurs militants ne sont pas contents. Je ne sais pas ce qu’ils vont faire? Boycotteront-ils le vote?», poursuit M. Duceppe.

Obstination

Est-ce la fin du parti fédéral fondé en 1991? Vingt-sept ans après sa fondation risque-t-il d’être rayé de la carte? «À moins qu’elle ( Martine Ouellet) quitte, mais connaissant la personne, ça serait surprenant», fait valoir Gilles Duceppe.

Mario Dumont rappelle à l’ancien politicien que Martine Ouellet a gagné son pari au conseil ce weekend évitant un vote de confiance en mai.

«Elle a gagné par trois ou quatre votes, on ne sait pas, c’était à huis clos. (...) Je n’ai jamais vu quelqu’un s’obstiner autant et aussi longtemps en étant isolée, bien qu’elle va nous dire que ce n’est pas elle qui est isolée, ce sont les autres. C’est une façon de voir les choses un peu bizarre, mais c’est sa façon», tranche Gilles Duceppe.

«Ce qui se passe est malheureux, n’a aucun sens», formule l’ancien chef du Bloc québécois qui rappelle qu’aux dernières élections, 800 000 personnes ont voté pour le parti.