Il faut déterminer «une seule cause de décès possible»

Déterminer la cause de la mort suspecte d’un enfant exige un doigté particulier et la science est généralement appelée en renfort pour faire avancer les enquêtes.

«Il est exceptionnel d’obtenir des aveux», confirme l’expert en enquêtes policières Jean-François Brochu, appelé à commenter le dossier du petit Loghann Gauthier. Conduit à l’urgence en arrêt cardiorespiratoire, il est mort à l’Hôpital de Montréal pour enfants, âgé de 10 mois seulement, en mai 2011.

Le procès de la responsable de la garderie en milieu familial qu’il fréquentait, Yolande Bélanger, se déroule en ce moment au palais de justice de Saint-Jérôme. La dame a été accusée d’homicide involontaire au terme d’une enquête qui s’est étirée sur quatre ans.

Mme Bélanger a expliqué que le bébé avait été victime d’une vilaine chute, mais les résultats de l’autopsie et des examens de spécialistes ont soulevé de nombreuses questions. Le dossier est donc devenu celui d’une mort suspecte, avant d’être transmis à l’unité des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec.

L’enquête policière et l’analyse de la scène doivent pouvoir éliminer plusieurs possibilités, «jusqu’à en arriver à une seule cause de décès possible».

«Des fois, pour une sorte de blessure, il peut y avoir plus d’une explication», rappelle Jean-François Brochu. À cette étape, non seulement faut-il s’assurer que l’enfant n’est pas mort accidentellement, mais il faut également déterminer avec justesse qui aurait pu lui causer ces blessures. Il a donc fallu éliminer, entre autres, les parents comme suspects, ce qui a exigé des enquêteurs et des experts impliqués au dossier d’être «très délicats».

Les rapports de deux médecins spécialistes ont conclu à un cas de bébé secoué. Lors du procès, la défense va fort probablement miser sur «un expert qui va tenter d’expliquer le décès d’une façon différente de la couronne», selon l’ex-sergent de la SQ.

