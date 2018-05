Il gagne 1 million $ dans une machine à sous

Un client du Casino de Montréal a mis la main sur le gros lot de 1 million $, lundi après-midi, à la machine à sous Gagnant à vie!

Napoléon Diegue, de Montréal, se rend très rarement au Casino, mais cette fois-ci, il sentait que la chance était de son côté. Il avait le choix entre la rente de 1000 $ par semaine à vie ou le montant forfaitaire de 1 000 000 $. Il a choisi la deuxième option.

«Le chanceux prendra le temps de bien réfléchir à ce qu’il fera avec son gain. Il prévoit toutefois de payer quelques dettes et gâter son petit-fils», a fait savoir Loto-Québec.

Il s’agit de la sixième fois que le gros lot de la machine à sous Gagnant à vie! est remporté au Casino de Montréal.

Du 1er janvier au 30 avril 2018, Loto-Québec a versé 50 lots de 1 million $ ou plus et fait 33 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à huit chanceux de mettre la main sur une rente à vie.