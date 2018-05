La hausse du salaire minimum ne satisfait pas tout le monde

La hausse du salaire minimum est maintenant effective. Les travailleurs sont désormais rémunérés 12 dollars l’heure. Cependant, cette augmentation ne fait vraiment pas l'unanimité.

L'impact sur la masse salariale est tangible notamment dans les secteurs du commerce au détail, de la restauration, de l'hôtellerie et même de certains organismes communautaires où les subventions ne suivent pas nécessairement l'augmentation du salaire minimum.

Au Québec, à partir d'aujourd'hui 233 000 travailleurs bénéficient d'une majoration de 75 cents l'heure.

Combinée à une hausse de 50 cents l'an dernier, ça représente 1 dollar 25 de plus en un an.

Administratrice à la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette, Catherine Lavoie y voit des avantages et des inconvénients.

Un plus grand pouvoir d'achat pour le consommateur, mais en revanche une hausse de salaire de près de 7 pour cent à assumer pour les entreprises qui n'est pas sans conséquence.

Réunis au Salon Collabor à Rimouski, les gestionnaires en restauration et en hôtellerie considèrent pour la plupart que c'est une grosse bouchée à avaler.

Certains pensent diminuer les heures de travail de leurs employés pour éviter de refiler l'entière facture au consommateur.

Selon eux la marge de manœuvre devient de plus en plus mince et il est de plus en plus difficile de faire un profit raisonnable.

Le Parti québécois poursuit ses efforts pour que le gouvernement adopte un salaire minimum à 15 dollars l'heure d'ici 2022.

Pour sa part, le Syndicat canadien de la fonction publique souhaite plutôt atteindre cet objectif en 2020.

Le conseiller syndical du SCFP, Yanick Proulx considère que le Québec doit rejoindre l'Ontario et la Colombie-Britannique où le salaire minimum est déjà de 15 dollars l'heure.