Le chef de cabinet d’un maire congédié

La guerre est déclarée à Saint-Jean-sur-Richelieu où le conseil municipal a voté hier soir le congédiement du chef de cabinet du maire, sans fournir d’explications sur cette décision.

Dans une salle du conseil bondée de 200 personnes, les échanges ont été vifs entre les élus, avec la participation de plusieurs citoyens plutôt favorables au maire Alain Laplante.

L’unique débat de la soirée était le congédiement de Guy Grenier, directeur de cabinet du maire, qui a été voté par neuf conseillers (six opposants et trois indépendants) contre trois.

«On veut savoir pourquoi on congédie cet employé», a lancé l’un des citoyens, résumant les attentes de plusieurs spectateurs.

Mais des explications, il n’y en a pas eu. «Je n’ai pas de commentaire», a laissé tomber le conseiller indépendant Jean Fontaine qui a proposé la résolution de congédiement.

Avis juridiques

«C’est un putsch partisan orchestré par l’opposition. On s’en prend à mon chef de cabinet pour m’affaiblir, c’est de la petite politique», dénonce le maire Laplante.

«Personne ne sait ce qu’on reproche à M. Grenier», poursuit-il.

Selon les explications des opposants au maire, un avis juridique a été demandé par huit conseillers qui ont envoyé des courriels de dénonciation contre M. Grenier.

«Nous ne pouvons pas dévoiler la teneur des courriels parce que c’est confidentiel, explique l’élu de l’opposition Yvan Berthelot. Mais il y a eu deux avis juridiques en faveur du congédiement et ils s’appuient sur des arguments solides.»

Partisan

L’un des reproches faits à M. Grenier était son côté partisan.

«Ses communiqués ne reflétaient pas l’ensemble des positions des conseillers. Or, c’est un employé de la Ville, et non du maire seulement», argumente M. Berthelot.

Une opinion que ne partage pas M. Grenier. «Je suis le chef de cabinet du maire, comment voulez-vous que je fasse mon travail si je n’épouse pas les idées de mon patron ?» questionne-t-il.

Celui-ci, qui est toujours en fonction, tenait en mains un jugement de la Cour supérieure rendu en 2011 donnant raison à un chef de cabinet de Repentigny accusé d’avoir agi de façon partisane.

«La nature même de cette fonction est partisane», écrivait la juge Danielle Michaud dans sa décision.

Ce jugement compléterait, selon M. Grenier, la Loi sur les cités et villes qui ne décrit la fonction du chef de cabinet que pour les villes de plus de 100 000 habitants.

Selon le recensement de 2016, Saint-Jean-sur-Richelieu compte maintenant 96 000 citoyens.