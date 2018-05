Le niveau des cours d'eau se stabilise en Estrie

Durement touchée par les crues printanières jusqu'à maintenant, la région de l'Estrie a enfin reçu de bonnes nouvelles ce matin: le niveau de l'eau est stable dans les secteurs de la rivière aux Saumons et du lac Louise.

Plusieurs riverains de Weedon surveillent de près la situation depuis hier. La municipalité a émis un avis d’évacuation préventive à 500 résidents. Au moins une quarantaine de résidences ont été inondées.

Selon le ministère de la Sécurité publique du Québec, le niveau de l'eau, qui est actuellement stable, devrait diminuer au cours des prochaines heures, à raison d'un à deux centimètres à l'heure.

Malgré le fait que la situation s'améliore dans les secteurs du lac Louise et de la rivière aux Saumons, les autorités ont à l'œil le niveau de l'eau du Lac Aylmer, également situé à Weedon. Pour éviter l'accumulation d'eau, des vannes ont été ouvertes au barrage Saint-Gérard. L'eau du Lac Aylmer s'écoule donc en plus grande quantité et se déverse dans la rivière Saint-François. La Sécurité publique précise qu'aucun impact ne se fera sentir qu'au niveau de l'eau de la Saint-François.

Le ministère croit que les épisodes d'inondation en Estrie ont atteint leur paroxysme en 2018.