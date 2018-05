Le niveau des rivières en baisse

La situation des rivières dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches attire toujours l’attention de la Sécurité publique, en ce mardi matin, mais le niveau de l’eau est en baisse pour la plupart des plans d’eau qui étaient en inondation ou en très forte crue depuis hier.

La rivière Chaudière est toujours en inondation, en Beauce et dans le secteur de Saint-Lambert, près de Lévis. La Beaurivage, selon le site de la Sécurité publique, est revenue au point de surveillance.

Des précipitations sont prévues plus tard, en soirée.

La Commissions scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a fermé l’école l’Accueil de Scott pour la journée, ainsi que son service de garde.

Le centre administratif de la CSBE à Sainte-Marie est aussi fermé, mais pour l’avant-midi seulement.

Inondations dans plusieurs secteurs

Bien que le niveau d’eau soit en baisse, ce ne sera pas suffisant pour retirer l’eau des secteurs inondés mardi, prévient Pierre Corbin, directeur des opérations pour Hydro Météo.

En Beauce et au Bas-Saint-Laurent, les rivières Chaudière, Etchemin et des Trois Pistoles sont toujours en inondation. Dans la région de Québec, les rivières Nelson et Saint-Charles le sont également.

Les rivières Maskinongé et Croche sont en inondation en Mauricie, tout comme la rivière Noire, en Montérégie, et la rivière L’Assomption, dans Lanaudière. En Outaouais, la rivière de la Petite Nation est surveillée.

«Il faudra surveiller la fonte de neige qui sera plus active dans les prochains jours, surtout au nord du fleuve et à l’est de Québec», a dit Pierre Corbin.

M. Corbin prévient également que la crue printanière n’est pas terminée dans la vallée de l’Outaouais et qu’il faut s’attendre à ce que le niveau d’eau monte dans la région de Montréal dans la semaine prochaine.

Notamment, des débordements ont été observés à Laval sur les berges de la rivière des Mille Îles.