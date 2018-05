Le Parlement demande des excuses formelles au pape

Le Parlement canadien demande formellement à ce que le pape s’excuse au nom de l’Église catholique à l’endroit des survivants des pensionnats autochtones.

Une motion néodémocrate en ce sens a été adoptée à 269 voix contre 10, mardi après-midi, à la Chambre des communes.

«C’est un moment historique pour le Parlement du Canada», a déclaré en point de presse le député qui a présenté la motion, Charlie Angus.

La proposition demande au souverain pontife de «présenter des excuses papales officielles pour le rôle qu’a joué l’Église catholique canadienne dans la mise en place, les opérations et les sévices des pensionnats autochtones»

Le Nouveau Parti démocratique avait déposé il y a deux semaines une motion similaire demandant à la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) d’inviter le pape François à venir au pays présenter les excuses du Vatican.

Elle avait été battue par des députés conservateurs. Cette fois-ci, la motion ne requérait pas l’approbation unanime du Parlement, mais était plutôt soumise à un vote individuel des élus.

Lors de son voyage au Vatican l’an dernier, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avait personnellement demandé au pape François de présenter des excuses formelles aux survivants.

Il s’agissait d’une des recommandations comprises dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, déposé en 2015. Cette demande s’inspirait d’excuses similaires faites en 2010 par l’Église catholique aux Irlandais victimes d’abus sexuels par des religieux.

Or, dans une lettre adressée aux peuples autochtones à la fin mars, la CECC a indiqué que les excuses du pape ne viendraient pas.

Le gouvernement fédéral s’était excusé en 2008 pour les pensionnats autochtones.

Du 19e siècle jusqu’à la fin du 20e siècle, des milliers d’enfants autochtones au Canada ont été arrachés à leur famille pour être placés dans les écoles résidentielles, où en plus de perdre leur langue et leur culture, de nombreux jeunes ont subi des sévices physiques, sexuels et psychologiques.

Le système des pensionnats a été qualifié de «génocide culturel» par la Commission de vérité et réconciliation.