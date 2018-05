Les 7 démissionnaires du Bloc formeront un nouveau parti politique

Les sept députés démissionnaires du Bloc québécois formeront un nouveau parti «indépendantiste rassembleur» à Ottawa, ce qui officialise leur rupture avec leur ancien parti.

«Le Bloc québécois, c'est terminé», a tranché mardi le député Rhéal Fortin au parlement canadien.

«S’il n’y a pas de députés strictement dévoués aux intérêts du Québec, et bien nos intérêts sont sacrifiés. (...) Nous coupons définitivement nos liens avec le Bloc québécois. Nous travaillons désormais à une nouvelle offre politique. De Lucien Bouchard à Gilles Duceppe, ce grand parti a toujours défendu avec acharnement et sans compromis les intérêts, la culture et les aspirations de notre nation. Tout cela est malheureusement terminé. Le Bloc québécois que vous avez connu n’existe malheureusement plus», a ajouté le député de Rivière-du-Nord.

Les sept députés insatisfaits du style de leadership et de la vision de la chef du Bloc Martine Ouellet, qui ont quitté le parti à la fin de février, se représenteront sous une nouvelle bannière lors des prochaines élections fédérales, en 2019.

Les 7 démissionnaires du Bloc québécois travailleront à une "nouvelle offre politique" pour les Québécois. Toujours pas de nom. #polqc #polcan #BQ pic.twitter.com/EFA1TKBpW1 — Boris Proulx (@borisproulx) 1 mai 2018

Cette nouvelle formation n'a pas encore de nom ni de chef.

Malgré l'étiquette souverainiste de ce nouveau parti, il sera ouvert à «tous ceux qui voudront faire avancer les intérêts du Québec», a précisé M. Fortin.

Aucun retour au Bloc québécois n'est possible, que Martine Ouellet en reste la chef ou non.

Le Bloc québécois vit une crise interne depuis le début de l'année, avec le départ de sept de ses dix députés, le désaveu de la chef Martine Ouellet par le président du parti Mario Beaulieu et la mise en demeure envoyée par Mme Ouellet à TVA et Radio-Canada.