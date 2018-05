Les chefs acceptent de débattre en anglais

Couillard, Legault et Lisée ont accepté de débattre en anglais lors de la prochaine campagne électorale, à l’invitation d’un consortium de médias anglophones.

Le dernier débat des chefs en anglais dans une campagne électorale provinciale au Québec remonte à 1985, alors que les leaders avaient croisé le fer à la radio.

«Absolument, je serais très heureux de le faire, a lancé mardi le premier ministre Philippe Couillard, en réponse à la question d’une journaliste anglophone. Ça serait, en fait, normal que nous tenions un débat en anglais. J’espère qu’il aura lieu.»

L’idée a soulevé le même enthousiasme du chef péquiste Jean-François Lisée, qui maîtrise mieux la langue de Shakespeare que sa prédécesseur.

«Je pense qu’il y a beaucoup à dire à la population anglophone du Québec à propos de la façon dont ils ont été pris pour acquis par les libéraux et comment ils ont été affectés, en tant que communauté et comme Québécois, par les politiques des libéraux», a-t-il affirmé.Pour sa part, le chef de la CAQ a réagi via Twitter.

«J’accepte avec plaisir de tenir un débat en anglais et présenter les idées de la CAQ pour enrichir le Québec et les Québécois. J’ai hâte!», a écrit François Legault, en français et en anglais.

Absente de l’Assemblée nationale en raison d’une fracture du fémur, la porte-parole de Québec solidaire Manon Massé (désignée pour participer aux débats des chefs) n’a pas encore répondu à l’invitation du consortium.