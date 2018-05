Nos fruits de mer menacés d'un embargo américain

Des sénateurs américains brandissent la menace d’un embargo sur les fruits de mer canadiens s’il s’avère que les pêcheurs canadiens n’appliquent pas des normes de protection de la baleine noire aussi élevées que les pêcheurs américains.

Onze sénateurs américains, dont Elizabeth Warren, signent une lettre-choc qui demande à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) d’enquêter et de déterminer si les pêcheurs canadiens sont soumis à des normes assez élevées pour aider à prévenir l’extinction de la baleine noire de l’Atlantique Nord.

Dix-sept carcasses de baleines noires ont été retrouvées l’an dernier près des côtes canadiennes et américaines et l’espèce est menacée plus que jamais. Plusieurs décès ont été attribués à des collisions avec des bateaux ou des enchevêtrements dans des filets de pêche.

De nombreuses mesures ont été mises en place par le gouvernement fédéral canadien pour encadrer la pêche au crabe des neiges et plus récemment au homard, dans ce dernier cas après l’envoi de cette lettre.

Il est question, par exemple, de réduction du nombre de pièges à engins fixes, des fermetures et ouvertures précoces de la saison de pêche et d’une obligation d’établir plus fréquemment des rapports.

«Bien que nous applaudissions les efforts déployés par le Canada pour faire face à cette crise, nous demeurons préoccupés par la question à savoir si les mesures adoptées protégeront suffisamment les baleines noires de l'Atlantique Nord», écrivent les sénateurs.

Embargo?

Le groupe de sénateurs rappelle qu’en janvier dernier, les États-Unis ont adopté un règlement qui exige que les entreprises qui exportent des produits de la pêche vers les États-Unis doivent démontrer, d’ici cinq ans, que leurs pratiques répondent aux normes américaines en matière de protection des mammifères marins.

Mais dans ce cas-ci, compte tenu de «l’urgence de la situation», écrivent les sénateurs, ils demandent à ce que la NOAA enquête rapidement sur les pratiques de pêche canadiennes, avec un rapport attendu d’ici le 15 septembre.

«Si les normes de conservation du Canada ne sont pas équivalentes à celles des États-Unis, la NOAA Fisheries, en vertu de la Loi sur la protection des mammifères marins, devrait envisager d'interdire les importations de produits de la pêche provenant des pêcheries canadiennes aux États-Unis», concluent les sénateurs.

Le ministre de Pêches et Océans Canada Dominic LeBlanc n’était pas disponible pour commenter, mais son personnel affirme qu’il est au fait de la situation.

«Tout comme les États-Unis, le Canada est déterminé à prendre des mesures pour remédier aux menaces qui pèsent sur les baleines noires de l’Atlantique Nord», indique Carole Saindon, porte-parole de Pêches et Océans Canada. «Le gouvernement continuera à travailler en toute coopération avec nos homologues américains pour assurer que le Canada soit en mesure de satisfaire aux nouvelles dispositions américaines relatives aux importations, et éviter toute répercussion éventuelle sur le secteur dans le cadre cette importante relation commerciale», ajoute-t-elle.