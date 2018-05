Les départs en série au sein du Parti libéral du Québec à l’approche des prochaines élections provinciales alimentent les discussions à «La Joute».

Jusqu’à maintenant, 12 députés et ministres libéraux ont affiché leur intention de ne pas briguer un nouveau mandat. À ces annonces, il faut aussi ajouter les députés qui sont toujours en réflexion, comme Laurent Lessard et David Heurtel. Dans le cas de ce dernier, Bernard Drainville soutient que les rumeurs entourant son éventuel départ ne proviennent pas de son entourage, qui s’est fait prendre «les culottes à terre» par ces bruits de couloir.

«Je me pose la question s’il n’y a pas quelqu’un au Parti libéral qui veut mettre un peu de pression sur les "branleux" dans le manche pour leur dire : Grouillez-vous, on a envie de savoir si vous revenez, parce que si vous ne revenez pas, on aurait des candidats ou des candidates vedettes pour les envoyer dans vos beaux comtés», avance le jouteur Drainville.

L’ex-député péquiste croit aussi que l’ambiance au sein du parti y est pour quelque chose.

«Moi je pense que l’esprit du groupe, l’esprit de la gang n’est pas aussi fort que les libéraux l’ont déjà connu, dit-il. Du temps de Jean Charest, c’était pas mal plus serré comme gang, les libéraux.»

Caroline St-Hilaire abonde dans le même sens.

«Il semble faire beaucoup d’efforts, mais est-ce que t’as le goût nécessairement de suivre Philippe Couillard? Poser la question, c’est y répondre, affirme-t-elle. Je pense que le problème est un peu plus vaste que ça. Tout le climat politique. Je suis certaine que le Parti québécois et la CAQ ont aussi de la difficulté à recruter des candidats et à garder leur monde.»

Elle met en cause notamment les médias d’information en continu, les réseaux sociaux et l’exigence des citoyens.

Selon Luc Lavoie, le salaire des élus y serait également peut-être pour quelque chose.

«Il y a un problème dans ça qui est insoluble, indique-t-il. On annoncerait demain qu’il y a 5 % d’augmentation et il y aurait de la colère, ce serait terrible, le monde déchirerait leur chemise. Pensez-y une seconde! En bas de 200 000 $ pour aller chercher un premier ministre... Je comprends qu’il y a bien des auditeurs qui disent que c’est bien payé, mais quand tu veux aller chercher des grands leaders, dans les grands bureaux d’avocat, des gens qui gagnent 200 000 $, il y en a, il y en a, il y en a!»

«Recruter, c’est devenu impossible!», lance Luc Lavoie.