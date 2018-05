Pourquoi votre boîte de courriels est bombardée de messages sur la confidentialité

Si vous avez reçu une série de courriels provenant de compagnies vous informant qu’elles mettaient à jour leur politique de confidentialité, vous n’êtes pas seuls.

«Dans le cadre de notre engagement constant pour la transparence, nous mettons à jour notre Politique de confidentialité pour vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles quant aux informations que vous partagez avec nous.»

Voilà un extrait que plusieurs utilisateurs de différentes plateformes en ligne ont vu défiler dans leur boîte courriel au cours des dernières semaines.

Pourquoi les compagnies modifient-elles toutes au même moment leur politique de confidentialité?

Ce déluge de courriel est en fait le reflet des efforts de compagnies afin de se conformer au Règlement général sur la protection des données, une nouvelle série de conditions beaucoup plus restrictives quant à la confidentialité des données des utilisateurs en ligne promulguée par l’Europe. Cette nouvelle règlementation doit entrer en vigueur le 25 mai et touche toutes les compagnies qui sont actives en sol européen.

Parmi les plus importantes à avoir déjà effectué des changements, notons AirBnb, LinkedIn, Instagram, Twitter, Etsy, Google ou encore le site de vente en ligne ASOS.

Même si l’utilisateur ne se trouve pas en sol européen, plusieurs de ces compagnies ont préféré uniformiser leur politique de confidentialité à l’ensemble des utilisateurs dans un signe de bonne foi, ou tout simplement pour faciliter son application.

Selon la nouvelle règlementation, les compagnies doivent obtenir l’approbation des utilisateurs européens avant de pouvoir emmagasiner ou utiliser leurs données personnelles. Ces données ne peuvent plus être conservées plus longtemps que nécessaire et n’importe qui peut demander à une compagnie d’effacer complètement leurs informations personnelles. Ces règles visent à moderniser des lois qui étaient en place depuis 1995, bien avant que des brèches de sécurité informatique ne soient devenues choses courantes.

Les compagnies qui refusent de se conformer risquent des amendes extrêmement salées, soit jusqu’à 4 % des revenus globaux annuels. Pour une grande compagnie du domaine des technologies, cette amende peut se traduire en des milliards de dollars de pertes.