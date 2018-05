Rebond du PIB en février au Canada

Le produit intérieur brut (PIB) a connu une hausse de 0,4% en février après une légère baisse en janvier.

Cette hausse est soutenue par la croissance enregistrée dans 15 des 20 secteurs industriels, a indiqué Statistique Canada dans un communiqué, mardi.

C’est la vigueur enregistrée dans l’extraction minière et l’exploitation des hydrocarbures qui a surtout fait progresser le PIB.

Le secteur minier et de l’extraction de pétrole et de gaz a progressé de 2,4% en février.

Les industries productrices de biens ont vu leur rendement augmenter de 1,2% à la même période, suivies du secteur de la construction avec une progression de 0,7%, alors que le secteur des services a connu une hausse plutôt modeste avec 0,1%.

Le secteur du transport et de l’entreposage et celui des finances et des assurances ont connu une hausse de 0,5% et 0,4% respectivement.

En revanche, les services immobiliers et les services de location ont connu deux baisses mensuelles successives pour la première fois depuis l’été 2010.

Le commerce de gros a aussi diminué de 0,5% en février, mais celui de détail a connu une légère hausse de 0,3%.