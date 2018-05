Recherché pour des crimes violents, Éric Nolet pourrait se trouver à Trois-Rivières

Éric Nolet, cet homme de 43 ans recherché par la police de Sherbrooke à la suite d’une affaire de violence conjugale qui a mal tourné, est toujours en fuite et pourrait se trouver à Trois-Rivières.

Samedi vers 17h30, le suspect aurait battu son ex-conjointe, lui aurait arraché des cheveux, et l’aurait menacé d’un couteau, à Deauville, en banlieue de Sherbrooke.

L’ex-conjointe a réussi à se sauver et à trouver refuge dans un commerce à proximité.

«Sur une distance d’environ 300 pieds, l’homme court après la dame et tente de la rattraper. Une fois qu’elle est arrivée au commerce, l’individu rebrousse chemin», explique Martin Carrier de la police de Sherbrooke en entrevue au 9 Heures.

Nolet a ensuite pris la fuite avec le véhicule de sa victime.

Un peu plus tard samedi, les policiers ont ensuite localisé le véhicule, et ont tenté d’interpeler le suspect. Celui-ci a pris la fuite et les patrouilleurs, soucieux de la sécurité du public, ont choisi de ne pas poursuivre l’individu.

«J’ai eu des informations il y a quelques minutes à peine, qu’il pourrait se trouver à Trois-Rivières», indique Martin Carrier.

«Lorsque vous faites affaire à cet homme-là, c’est un individu très violent, contactez le 911», conclu le porte-parole.