Sept bonnes raisons d'aller dans la vallée de l'Hudson

Avec ses attraits touristiques de renommée mondiale, des lieux naturels enchanteurs et des villages pittoresques, la vallée du fleuve Hudson est certainement le joyau le plus méconnu pour un long week-end depuis le sud du Québec. Pas besoin donc de rouler jusqu’à New York pour se changer les idées dans l’État du même nom!

Quoi faire?

La maison de Franklin Delano Roosevelt

Seul président américain à avoir été élu à la tête des États-Unis à quatre reprises, Franklin Delano Roosevelt est né et décédé dans la résidence familiale de Hyde Park à un jet de pierre de l’Hudson. Cette maison, où il a aussi travaillé en recevant notamment des dignitaires durant sa présidence, est ouverte au public. C’est un véritable retour dans le passé, car presque tout est d’origine. Le musée consacré à sa vie publique, qui inclut son rôle dans la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que ses archives présidentielles font également partie de la visite. Un endroit incontournable.

L’académie militaire West Point

La plus célèbre académie militaire américaine peut se visiter et elle vaut le déplacement même pour les plus pacifistes. Officiellement établie en 1802 sur un lieu stratégique où l’Hudson se rétrécit considérablement, cette académie a été la première créée après la déclaration d’indépendance des États-Unis. La visite guidée qui nous amène aux quatre coins de cette base militaire nous permet d’en apprendre sur la formation que doivent suivre ceux qui ont été choisis, mais également sur l’histoire des États-Unis.

Olana

Olana, la maison du peintre Frederic Church, impressionne par sa structure, son intérieur et sa vue sur l’Hudson. Le fameux paysagiste américain l’a fait construire d’après ses plans. Inspiré du Moyen-Orient, cette élégante et originale demeure nous replonge dans le 19e siècle, puisque rien n’a été changé depuis que son créateur s’y est installé en 1872. Après sa mort, son fils y a vécu très longtemps sans rien toucher avant qu’elle ne soit transformée en musée à la fin des années 1960. Un coup de cœur assuré. Visite guidée. Réservation recommandée.

Dia:Beacon

Les amateurs d’art contemporain vont se régaler dans le musée Dia:Beacon, construit dans une ancienne fabrique de Nabisco à Beacon. Les espaces sont immenses. Ne manquez pas d’aller faire un tour au sous-sol. Il s’agit du deuxième musée de la fondation derrière le Dia:Chelsea à New York.

Où flâner

Minnewaska State Park

Les montagnes des Catskills sont toutes proches donc les possibilités de randonnées sont nombreuses. Un peu au sud se trouve le Minnewaska State Park qui offre des balades impressionnantes sans trop d’efforts. Le sentier Gertrude Nose permet par exemple d’atteindre des points de vue remarquables sans trop suer.

Le village d’Hudson

La coquette rue Warren du village d’Hudson mérite le détour après une visite à Olana. Très longue, cette artère bordée par des édifices de brique et de bois colorés accueille un nombre ahurissant d’antiquaires et de galeries pour une municipalité de cette taille.

Le pont ferroviaire à Poughkeepsie

Pour mieux admirer le fleuve Hudson, pourquoi ne pas le traverser à pied? C’est ce que propose le pont ferroviaire de Poughkeepsie reconverti en passerelle pour piétons appelée Walkway over the Hudson. En plus d’une vue magnifique, votre portefeuille vous remerciera puisque l’accès est gratuit.

Où manger?

Brasserie 292 à Poughkeepsie

Sans être la plus charmante des villes de la région, Poughkeepsie constitue un endroit central d’où rayonner. La Brasserie 292 s’avère un choix fort honnête pour bien manger. Cuisine française au menu dans cette brasserie d’inspiration parisienne qui offre de bonnes portions à des prix raisonnables pour la qualité.

Lemongrass à New Paltz

Pour un restaurant thaïlandais savoureux et sans prétention, le Lemongrass à New Paltz remplit sa mission. Le choix est vaste, les caris sont appétissants, le service aimable et les prix sont doux, même si la décoration est un peu kitsch.

Où dormir?

Saugerties Lighthouse

L’ancien phare de Saugerties situé littéralement dans l’Hudson est probablement l’endroit le plus romantique qui soit dans la région pour passer une nuit. Transformé en bed and breakfast et en lieu touristique, ce petit immeuble en brique qui ressemble à une maison offre deux chambres pour la nuit. Réservation essentielle en raison de l’offre limitée.

Mohonk Mountain House

Ce grand hôtel d’inspiration victorienne construit à la fin du 19e siècle surplombe un petit lac découpé par des caps rocheux. Il se distingue depuis longtemps pour ses services de spa. L’hôtel est situé en bordure d’une réserve naturelle à New Paltz, une mignonne bourgade universitaire avec des nombreux restaurants, cafés et boutiques.