Toujours plus de Québécois transmettent leur déclaration de revenus en ligne

Près de neuf Québécois sur 10 ont transmis leur déclaration de revenus du Québec électroniquement, une statistique record qui réjouit Revenu Québec.

En date du 30 avril, 5 120 000 déclarations de revenus ont été transmises via ImpôtNet Québec, soit 119 000 déclarations de plus qu'à la date limite l'an dernier. C'est donc 89 % des 5 759 000 déclarations de revenus reçues qui ont transité par ce service cette année, comparativement à 87 % à la date limite l'an dernier.

La transmission de la déclaration par internet permet normalement à Revenu Québec de transmettre un remboursement ou de délivrer un avis de cotisation plus rapidement que par la poste. Le délai visé est de 28 jours par la poste, mais seulement de 14 par internet. La possibilité de commettre une erreur est également moins importante lorsque la déclaration est transmise en ligne.

«De plus, l'utilisation du service ImpôtNet Québec constitue à la fois un geste écologique et économique, puisqu'elle permet de réduire la consommation de papier et le coût de traitement des déclarations de revenus», a également indiqué Revenu Québec, par communiqué.

En effet, le coût de traitement d'une déclaration transmise électroniquement peut être jusqu'à 28 fois moins élevé que celui d'une déclaration envoyée par la poste.

En date du 30 avril 2018, 63,4 % des citoyens qui ont transmis leur déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2017 recevront un remboursement, alors que 26,9 % ont quant à eux un solde à payer.

Revenu Québec a également rappelé aux citoyens qui n'ont pas encore déclaré leurs revenus qu'ils s'exposent à une pénalité pour production tardive de leur déclaration de revenus.