Un rapport recommande le départ de la présidente Tamara Thermitus

La présidente de la Commission des droits de la personne, Tamara Thermitus, doit quitter ses fonctions pour laisser la place à un «gestionnaire d’expérience», conclut un rapport commandé par la ministre Vallée.

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a rendu public mardi le rapport commandé à l’ex-sous-ministre Lise Verreault pour faire la lumière sur la crise qui secoue la Commission. Tamara Thermitus est en arrêt de travail depuis octobre dernier, après que de nombreuses personnes aient dénoncé son style de gestion.

Lise Verreault écrit que «l’état de désorganisation de la CDPDJ et les nombreux correctifs à apporter vont commander que la gouverne soit confiée à un gestionnaire d’expérience [...]».

«Dans le cas présent, la présidente qui possède une excellente réputation en droit et de grandes compétences juridiques ne nous a pas démontré, par ses actions depuis son entrée en fonction, qu’elle a la capacité et les compétences managériales pour réaliser ces changements importants et redresser la situation», ajoute l’auteur du rapport.

Une enquête a également été ouverte par le Protecteur du citoyen à la suite de plaintes pour abus d’autorité, mauvaise gestion et manque de respect.