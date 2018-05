Véronic DiCaire et l’OSM: un orchestre et des grandes voix

Les voix des grandes chanteuses de la planète se sont donné rendez-vous, mardi soir, à la Maison symphonique, pour la première du concert de Véronic DiCaire et de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), sous la direction de Simon Leclerc.

Dès son entrée sur scène, Véronic DiCaire a joué la carte de l’humour en s’essayant à chanter du lyrique, jusqu’à ce que le chef lui dise que l’OSM l’avait invité pour qu’elle fasse ce qu’elle chante habituellement.

Comme dans ses spectacles, Véronic DiCaire a alors repris les grandes voix qu’elle imite presque à la perfection, comme Annie Lennox avec la chanson «Why», Marie-Élaine Thibert avec «Pour cet amour» ou Véronique Sanson sur «Amoureuse». Chacun des numéros était assez court.

Pas du tout intimidée par l’orchestre de 70 musiciens, l’imitatrice a multiplié les plaisanteries, appelant à plusieurs reprises l’orchestre «le "band" de Simon».

«J’adore imiter Cœur de pirate, sauf que je ne comprends pas toujours ce qu’elle chante, ce qui est un peu embêtant pour moi», a-t-elle lancé, avant de faire crouler la salle de rire en chantant des paroles incompréhensibles à la manière d’un petit enfant.

Dans le premier segment, elle a repris les principales imitations qu’elle faisait dans son dernier spectacle lorsqu’elle donnait des trucs pour imiter les grandes voix.

Des grandes voix

On a eu droit à un segment musiques de films, puisque les bandes originales font souvent appel à des orchestres symphoniques. Elle a débuté avec la chanson «Crazy» du film du même nom, suivi d’«Il était une fois des gens heureux» du film «Les Plouffe», «What a Feeling» de «Flashdance» ou «Depuis le premier jour» du film «Séraphin, un homme et son péché» avec la voix d’Isabelle Boulay. Elle a terminé ce segment avec une magnifique interprétation de «Skyfall» d’Adèle, tirée de la franchise James Bond.

C’est quand elle imite de grandes voix, comme celles de Mariah Carey, Céline Dion, Lara Fabian ou encore Ginette Reno, que Véronic DiCaire démontre toute l’étendue de son talent et de sa capacité vocale. Derrière l’imitation et l’humour se cache aussi une grande voix.

Quand elle s’amuse à changer les paroles des chansons populaires, comme «Le saule» ou «La p’tite grenouille», la Maison symphonique se transforme en maison du rire.

Elle est revenue ensuite avec son segment plus sérieux sur les divas, passant notamment en revue Lady Gaga, Tina Turner, Britney Spears ou Édith Piaf, avant de terminer la soirée avec une interprétation tout en retenue de «I Will Always Love You» avec la voix de Whitney Houston.

Véronic DiCaire et l’OSM seront de retour pour deux autres spectacles à guichets fermés, mercredi et jeudi, à la Maison symphonique.