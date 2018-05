13 nouvelles tours cellulaires payées par Ottawa

La construction des tours cellulaires à La Malbaie avance. Ce sera un des legs du G7 pour la région. Au total, il y aura 13 nouvelles tours cellulaires de Bell Canada, un projet de 15 millions $ payé par Ottawa.

Est-ce que le contrat a été remporté de façon juste et équitable ? Québecor croit que non.

«C'est injuste et ce n'est certainement pas une bonne façon de procéder», dit le directeur principal des Affaires institutionnelles de Québecor, Alexandre Ramacieri.

En février 2016, le gouvernement fédéral a lancé une invitation aux entreprises qui souhaitent offrir «des services et des produits cellulaires à l'intérieur du Canada et pour l'itinérance aux États-Unis et à l'étranger» pour le gouvernement. Pour se qualifier, les organisations devaient déjà fournir une couverture nationale. Mais nulle part dans le document, il n'est question de construire ou de fournir de nouvelles structures.

Contrat de quatre ans

Rogers, Telus et Bell Canada se sont qualifiés et c'est Bell qui a remporté le contrat de quatre ans.

Parmi les mandats offerts dans ce contrat de plusieurs années, il y a la construction de ces 13 tours cellulaires dans Charlevoix.

Les nouvelles structures viennent améliorer la couverture le long des routes 138, 170 et 362. Ça va venir relier Québec, Charlevoix et Saguenay.

«C'est un besoin qu'on avait dû à la réalité géographique et l’étendue du territoire (...) On est conscient que c'est un privilège. Tout le territoire de Charlevoix est couvert, ça, c'est vraiment intéressant et c'est le G7 qui nous l’amène», a exprimé le maire de La Malbaie, Michel Couturier.

Vidéotron s'est sentie lésée dans le processus. L'entreprise estime qu'elle aurait dû pouvoir compétitionner afin d'améliorer les réseaux de téléphonie sans fil à Charlevoix.

Appel d'offres

De son côté, Services partagés Canada a répondu par écrit qu'elle assurait que le contrat avait été octroyé de façon compétitive et qu'une close d'infrastructure pour les événements spéciaux, comme le G7, était inclus dans le document. C'est une close qui leur permet d'offrir le mandat des infrastructures à Bell.

C'est la façon de procéder depuis une décennie, a-t-on expliqué.

«L'appel d'offres ne prévoit pas ce qu'on fait présentement. Il y a une close qui semble être invoquée par le gouvernement, mais c'est complètement déconnecté avec l'appel initial», a ajouté M. Ramacieri de Quebecor.

«On demande au gouvernement de mettre en place des règles pour que ce genre de chose ne se reproduise plus.»

Il y a aussi l'après G7 qui pose problème à l'organisation québécoise, parce qu'Ottawa paie pour la construction des nouvelles tours cellulaire, alors que Bell Canada en restera propriétaire. Elle pourra les exploiter à perpétuité.

Même si le réseau sera partagé avec les autres entreprises, Bell Canada a l'intention d'appliquer des frais d'itinérance à ses compétiteurs, comme ça se fait partout au pays.

Telus et Rogers n'ont pas voulu commenter le dossier.