Ados cartés pour entrer au centre d'achat: un règlement jugé absurde

L'image frappe l'imaginaire. Ces jeunes adolescents doivent montrer leur pièce d'identité pour entrer... au centre d'achat!

Un règlement jugé absurde par plusieurs qui contrevient à la Charte des droits et libertés québécoise.

«Vous n'avez pas 18 ans, vous connaissez la politique depuis mercredi passé», lance à un groupe d'adolescents un gardien de sécurité posté à l'entrée du carrefour du Cap.

La direction du groupe Shapiro aurait pris cette décision après des années de vol à l'étalage et de méfaits.

«Nous, on n’a rien fait. On achète des bonbons, on achète à manger et on s'en va. Parce que certains ont décidé de briser, c'est tout le monde qui est pénalisé», déplore un adolescent de 15 ans rencontré par TVA Nouvelles.

Ce nouveau règlement contrevient à la Charte des droits et libertés québécoise et soulève l'indignation auprès des résidents du secteur.

«C'est possiblement toujours les quatre ou cinq mêmes individus qui font des problèmes et aujourd'hui nous devons accompagner nos enfants pour entrer au magasin c'est discriminatoire. Je trouve qu'on envoie un bien drôle de message. On attaque leur intégrité», rage Luc Gervais, parent d'un adolescent qui fréquentait le centre d'achat

Perte de profits

Le règlement ne fait pas l'affaire de tous les commerçants. La scène a été captée par les caméras de TVA Nouvelles. Ce gérant de la chaîne Dollarama sort à l'extérieur et offre d'accompagner les jeunes afin qu'ils puissent faire leurs emplettes. Ils en ressortiront quelques minutes plus tard, satisfaits, sans dégâts, après avoir acheté pour près d'une trentaine de dollars de friandises.

La police a déjà dû intervenir

Cela fait des années que des adolescents flânent à cet endroit. La police de Trois-Rivières confirme de voirie intervenir régulièrement en moyenne une douzaine de fois par année.

«Il y a deux écoles secondaires à proximité de ce centre d'achat. On se présente habituellement pour disperser les jeunes», explique le porte-parole de la police de Trois-Rivières Luc Mongrain.

Encore aujourd'hui, la direction du Carrefour du Cap a décliné nos demandes d’entrevues