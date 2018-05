Contrôle routier: des constables perturbent l'entrée des ministres

Des constables de Contrôle routier Québec (CRQ) ont bloqué la rue des Parlementaires, mercredi matin, visant ultimement à empêcher l’accès aux limousines des ministres et ainsi exprimer leur insatisfaction en lien avec leur contrat de travail.

L’accès était bloqué par sept constables qui effectuaient des vérifications sur des véhicules lourds. «Il n’y a pas vraiment de véhicules lourds, qui passent par là. Le but est de sensibiliser l’ensemble des ministres, comme quoi on a été trahi par leur gouvernement, car je ne suis pas certain qu’ils sont tous au courant de notre dossier», indique René Goulet, président de la Fraternité des constables de Contrôle routier Québec.

Le contrat de travail des constables est échu depuis 2015. Une entente de principe avait été conclue, en février 2017, avec une close remorque qui, selon M. Goulet, n’a pas été respectée.

Cette close stipulait que si un des quatre groupes d’agents de la paix allait chercher un gain salarial, les syndiqués du CRQ y auraient droit aussi.

Or, alors que les constables spéciaux et les gardes du corps ont obtenu un échelon de plus, la close remorque n’a pas été appliquée aux constables du CRQ.

«On se fait dire que ça ne touche pas ce type de rangement, ce type de salaire là, convenu dans l’entente. Ils jouent sur les mots», déplore M. Goulet.

«Je suis convaincu que le Conseil du Trésor a signé la close remorque en étant convaincu que personne n’irait chercher plus, mais le ministre Pierre Moreau (président du Conseil du Trésor au moment de l’entente) a changé la donne en donnant plus à deux groupes et le Trésor ne s’attendait pas à ça», soutient le leader syndical.

Plusieurs rencontres ont été demandées à l’actuel président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand, mais elles sont restées sans réponse. Des rencontres ont eu lieu avec son chef de cabinet, mais sans succès.

À la fin du mois de mars dernier, les constables avaient des moyens de pression en remettant des constats d’infraction aux chauffeurs des autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC). L’infraction concernait le poids du véhicule - qui est non réglementaire - un enjeu connu depuis plusieurs années. Le gouvernement a alors signé un arrêté ministériel pour mettre fin immédiatement à ces actions.